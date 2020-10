Gwen Stefani, annunciato il matrimonio con Blake Shelton

Dopo cinque anni di fidanzamento, la coppia coronerà il suo sogno suggellando per sempre l’amore convolando all’altare.

Gwen Stefani: la foto su Instagram

Nel novembre del 2015 Gwen Renée Stefani, questo il nome all’anagrafe, e Blake Shleton, classe 1976, hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento conquistando immediatamente i magazine di tutto il mondo, ora la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio.

Nelle scorse ore la voce di What You Waiting For? (FOTO) ha condiviso uno scatto su Instagram mostrando l’anello ricevuto da Blake Shelton; l’immagine ritrae la coppia scambiarsi un tenero bacio.

Nel giro di poco tempo il post ha ottenuto oltre 1.200.000 like e numerosi commenti di congratulazioni da parte di colleghi e fan. Nessuna indiscrezione per quanto riguarda la data del matrimonio.