Scissione, il trailer della seconda stagione con Adam Scott

Dopo quasi tre anni, Severance (Scissione) è tornato con il primo trailer della seconda stagione, in arrivo su Apple TV+ il 17 gennaio 2025.

Il trailer

Nel trailer di Scissione 2, Mark Scout (Adam Scott) torna in ufficio dopo aver esposto il suo "interno" al mondo esterno e dopo aver scoperto che la moglie, che pensava fosse morta in un incidente d'auto, è in realtà viva e lavora alla Lumon come consulente del benessere.

Dopo una frenetica corsa lungo corridoi bianchi, Mark raggiunge la sua postazione e trova tre dipendenti Lumon sconosciuti, seduti alle scrivanie precedentemente occupate da Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) e Dylan (Zach Cherry). Ad accoglierlo è il suo inquietante manager, Milchick (Tramell Tillmar), con palloncini decorati con il volto di Mark.

Scissione segue un gruppo di dipendenti di una misteriosa azienda, la cui vita lavorativa e privata è stata scissa tramite una procedura sperimentale. La prima stagione, approdata in streaming nel febbraio 2022, si è conclusa con un cliffhanger positivo, che ha da subito spinto i fan a chiedere a gran voce una seconda stagione. Stagione che, ritardata a causa degli scioperi, è stata annunciata con un teaser lo scorso luglio.