Scissione, cosa sapere sulla serie con Adam Scott e Patricia Arquette

Scissione: la trama della serie thriller-distopica

approfondimento

Ben Stiller: le FOTO più belle dell’attore

La messa in produzione di una seconda stagione di Scissione alla vigilia dell'episodio conclusivo della stagione numero uno, ha confermato nell'ambiente la validità dello show distopico dalle venature thriller ideato e sceneggiato da Dan Erickson il cui pilot era pronto già da molti anni.

Il pubblico ha confermato con entusiasmo quanto scritto dalla critica che ha lodato la serie composta da nove episodi di cui sei sono stati affidati alla regia di Ben Stiller che si è già misurato con successo dietro la macchina da presa, principalmente per prodotti destinati al grande schermo. Ma col cinema Scissione ha molto a che vedere, specie per quanto riguarda la cura con cui sono stati ideati visivamente gli scenari in cui è ambientata la storia che mostra la connessione, o meglio, la disconnessione (possibile) tra vita lavorativa e vita privata.

Definito come un mix tra The Office e Black Mirror, il nuovo show descrive l'incubo che si cela appena sotto la superficie di uno specifico ambiente di lavoro, tranquillo in maniera sospetta. Come saprà chi ha visto la prima stagione, il protagonista Mark Scout (interpretato da Adam Scott) si è sottoposto a una procedura che gli consente di separare i suoi ricordi personali (di natura dolorosa, legati alla scomparsa della moglie) da quelli lavorativi in modo che non ricordi nulla di casa sua mentre è al lavoro e viceversa. A seguito di ciò, l'uomo non si pone, dunque, molte domande sulle attività della sua azienda, la Lumon Industries, fino alla ricomparsa di un collega che getta pesanti ombre su tutta l'esperienza.



Lo show confermato per una seconda stagione

Ben Stiller ha confermato che Scissione è stata ideata come progetto di più stagioni, dal momento che la trama appare complicata fin dall'inizio della storia. Sebbene i primi episodi della stagione di debutto possano sembrare lenti, è piuttosto chiaro che questo espediente narrativo sia finalizzato al raggiungimento di una tensione percepibile in ogni momento. Lo sviluppo della storia è permeato da una riflessione profonda su certi ambienti di lavoro tossici da cui, nello specifico, sembra davvero impossibile smarcarsi.

La seconda stagione svelerà qualche strato in più delle attività della misteriosa azienda addentrandosi sempre più nella complessa psicologia dei personaggi.

Adam Scott e Patricia Arquette figurano anche nel team di produttori dello show mentre Stiller ne è anche produttore esecutivo. Oltre ai pluripremiati interpreti citati, sono membri del cast anche gli attori Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Michael Chernus, Dichen Lachman e Jen Tullock.