Lai Yuqing , la sceneggiatrice e regista del film Whisperings of the Moon che racconta una storia d’amore queer, è morta a Phnom Penh, in Cambogia , all’età di 23 anni . “Siamo profondamente addolorati nel comunicare che la cineasta Lai Yuqing, sceneggiatrice e regista di Whisperings of the Moon, con la quale abbiamo avuto il privilegio di lavorare, ci ha lasciato all’età di 23 anni”, hanno dichiarato in una nota le case di produzione Nimbus Films e Inwave Films, che hanno sostenuto la pellicola. Il messaggio prosegue: “Lai è deceduta a causa di un incidente avvenuto il 30 dicembre 2025. Il caso è ancora sotto inchiesta e la sua famiglia si trova a Phnom Penh per preparare il suo funerale e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali. I dettagli dell’incidente non sono ancora stati resi noti, ma la famiglia farà un annuncio ufficiale una volta risolto il caso”.

UN TALENTO SPEZZATO TROPPO PRESTO

Nata nel 2003 a Tianjin, in Cina, Lai Yuqing aveva studiato a New York, a Los Angeles e a Toronto. La sceneggiatrice e regista aveva esordito con il lungometraggio Whisperings of the Moon, ambientato a Phnom Penh, in Cambogia. Il film racconta la storia di un’attrice di teatro, Nisay, che torna nella sua città natale dopo la morte del padre e riaccende un’appassionata storia d’amore con un ex amante, Thinda. Intrappolato dai vincoli sociali della famiglia, del dovere e delle aspettative della comunità, il loro amore può però sopravvivere solo nei ricordi e sul palco, fino a sfociare in uno straziante, ma inevitabile, addio. Il progetto aveva avuto origine dal precedente cortometraggio Love Is a Book (2024), realizzato dalla stessa Yuqing sotto la guida di Jatla Siddartha durante il workshop del New Asian Filmmakers Collective a Phnom Penh nel 2024. Selezionata per la 30esima edizione del Busan International Film Festival nel 2025, e prodotta da Esther Li, Jatla Siddartha e Lily Yang, la pellicola è una co-produzione internazionale che si estende dalla Cambogia a diversi altri territori asiatici e vede come protagonisti gli attori esordienti Sopheanith Thong e Deka Nine, che la stessa Yuqing aveva incontrato mentre lavorava con gli studenti dell’Acting Art Academy in Cambogia. In precedenza, l’artista aveva realizzato anche il cortometraggio Two Suns (2024). “Il talento di Yuqing vive nelle sue immagini, nel modo in cui guardava il mondo: con rara sensibilità e onestà, segnato da un'intensità calma e luminosa”, hanno dichiarato le case di produzione Nimbus Films e Inwave Films. “In Whisperings of the Moon, come nelle altre opere che ha lasciato, stava già plasmando mondi intimi, silenziosamente potenti, attenti ai più piccoli gesti e ai silenzi tra le persone. Una voce singolare stava appena iniziando a emergere”. Hanno proseguito: “Siamo devastati dalla sua scomparsa. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che le erano vicini. Inviamo loro le nostre più sentite condoglianze”. Entrambe hanno aggiunto che continueranno a sostenere con cura e rispetto Whisperings of the Moon, affinché il lavoro e la voce di Yuqing possano essere ancora visti e ascoltati in tutto il mondo. “Non la dimenticheremo. Riposa in pace, Yuqing”.