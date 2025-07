Bal d'Été a Parigi, le foto esclusive delle star all'evento

2/8 PH Julien Lienard, Courtesy of Vanity Fair

L'evento, che è stato raccontato con le immagini in esclusiva da Vanity Fair France - da cui provengono le foto contenute in questa gallery - ha ospitato trecento invitati ultra selezionati, provenienti dal mondo dell'arte, della moda e dello spettacolo. Il Bal d'Eté, di fatto, ha inaugurato la Haute Couture Week in programma a Parigi dal 7 al 10 luglio. Tra gli ospiti, molte celebrities da sempre attratte nella capitale parigina per sfilate. In foto, Diane Kruger in Alberta Ferretti

