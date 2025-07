Haute Couture Week, la sfilata di Armani Privé Fall/Winter 2025-26

10/13 ©Getty

I fiocchi sono uno degli elementi decorativi principali dei look della Fall/Winter 2025-26. Li vediamo sulle scollature dei dress, sui polsi, sul collo, anche sospesi, al collo, come in questo caso. Da questo primo piano apprezziamo il make-up ideato per la collezione, che mette in risalto lo sguardo con accenti grafici e bagliori lunari