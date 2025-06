Paris Fashion Week, Jacquemus sfila all'Orangerie di Versailles

7/14 ©Getty

Come sempre, Jacquemus sceglie di presentare nell'ambito della Paris Fashion Week dedicata alla moda maschile una collezione co-ed, in cui figurano look per lei e per lui. Per lo stilista francese lo spirito di molti capi è senza genere, non stupisce quindi che per la Spring/Summer 2026 i volumi ampi facciano parte anche dei look maschili presentati in passerella