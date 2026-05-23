Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di chiusura

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Per molti è stata la regina assoluta del red carpet di Cannes e lei, Demi Moore, giurata dal guardaroba da sogno, ha tirato fuori dal cilindro un ultimo look ad effetto: abito verde brillante e soprabito a sbuffo, effetto nuvola. L'accostamento di colori è sofisticato, la chioma è tornata lunga e liscia. Il pubblico è incantato, ancora una volta. Voto: 9