Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di chiusura

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Festival Cannes, voti ai look sul red carpet di chiusura, da Isabelle Huppert a Demi Moore

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È la notte delle Palme d'Oro e con l'ultima sfilata sul tappeto rosso si chiuderà il sipario sulla 79esima edizione di un Festival che ha regalato molti momenti da ricordare agli appassionati di moda e celebrity style. Tornano sotto i riflettori i membri della giuria del Concorso e quelli delle altre sezioni. Ritorna anche Isabelle Huppert, protagonista con Geena Davis della cerimonia al Grand Theatre Lumière - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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