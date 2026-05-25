Angie pubblica il suo primo album Sogni di vetro

Venerdì 22 maggio Angie ha pubblicato l’album Sogni di vetro. L’artista ha parlato del progetto sul suo profilo Instagram: “C’è chi lo considera un EP lungo e chi invece un album corto. Per me questo è il mio primo album. Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro, tanta fragilità, tanto amore, tante storie diverse, tanta trasparenza, tanti pianti, tanti abbracci, tante persone meravigliose“

Angie , allieva della venticinquesima edizione di Amici , ha pubblicato Sogni di vetro. La giovane artista ha raccontato: “Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro, tanta fragilità, tanto amore, tante storie diverse, tanta trasparenza, tanti pianti, tanti abbracci, tante persone meravigliose”.

sogni di vetro, angie: "Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro"

A pochi giorni dall’appuntamento finale della venticinquesima edizione del talent-show, Angie ha lanciato l’album Sogni di vetro. L’artista ha parlato del progetto sul suo profilo Instagram: “C’è chi lo considera un EP lungo e chi invece un album corto. Per me questo è il mio primo album. Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro, tanta fragilità, tanto amore, tante storie diverse, tanta trasparenza, tanti pianti, tanti abbracci, tante persone meravigliose. Sono fiera di dire che ho scritto tutti i pezzi all’interno di questo album e che ognuno fotografa un momento diverso della mia vita. Amo ogni produttore e autore che ha collaborato con me alla realizzazione di questo disco, senza di voi non sarebbe stato lo stesso”.

Infine, Angie ha concluso: “Grazie a chi mi ascolta da Scema, grazie a chi c’era da prima di tutto questo e a chi invece mi sta conoscendo ora. Grazie per averlo reso possibile, perché senza di voi questo album non esisterebbe. A chi l’ha già ascoltato e a chi lo ascolterà, molto piacere, io sono Angie e questa sono veramente io”.