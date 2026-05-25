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Angie pubblica il suo primo album Sogni di vetro

Musica

Matteo Rossini

Immagine tratta dal profilo Instagram @angie__world

Venerdì 22 maggio Angie ha pubblicato l’album Sogni di vetro. L’artista ha parlato del progetto sul suo profilo Instagram: “C’è chi lo considera un EP lungo e chi invece un album corto. Per me questo è il mio primo album. Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro, tanta fragilità, tanto amore, tante storie diverse, tanta trasparenza, tanti pianti, tanti abbracci, tante persone meravigliose“

Angie, allieva della venticinquesima edizione di Amici, ha pubblicato Sogni di vetro. La giovane artista ha raccontato: “Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro, tanta fragilità, tanto amore, tante storie diverse, tanta trasparenza, tanti pianti, tanti abbracci, tante persone meravigliose”.

sogni di vetro, angie: "Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro"

 

A pochi giorni dall’appuntamento finale della venticinquesima edizione del talent-show, Angie ha lanciato l’album Sogni di vetro. L’artista ha parlato del progetto sul suo profilo Instagram: “C’è chi lo considera un EP lungo e chi invece un album corto. Per me questo è il mio primo album. Un album che ha dentro un anno e mezzo di lavoro, tanta fragilità, tanto amore, tante storie diverse, tanta trasparenza, tanti pianti, tanti abbracci, tante persone meravigliose. Sono fiera di dire che ho scritto tutti i pezzi all’interno di questo album e che ognuno fotografa un momento diverso della mia vita. Amo ogni produttore e autore che ha collaborato con me alla realizzazione di questo disco, senza di voi non sarebbe stato lo stesso”.

 

Infine, Angie ha concluso: “Grazie a chi mi ascolta da Scema, grazie a chi c’era da prima di tutto questo e a chi invece mi sta conoscendo ora. Grazie per averlo reso possibile, perché senza di voi questo album non esisterebbe. A chi l’ha già ascoltato e a chi lo ascolterà, molto piacere, io sono Angie e questa sono veramente io”.

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La settima traccia dell’album è Lettere al paradiso, canzone dedicata alla nonna Angela. L’artista ha spiegto sul suo profilo Instagram da oltre 60.000 follower: “Nasce due anni fa, l’ho tenuta in un cassetto per paura di far ascoltare a tutti un pezzo così personale. È per Angela, mia nonna. Spero che ascoltare questa canzone possa aiutare chi ha vissuto una situazione simile alla mia a sentirsi meno solo, così come scriverla ha aiutato me”. Il brano conta più di 200.000 riproduzioni su Spotify. Questa la tracklist di Sogni di vetro:

  1. Poco poco
  2. Millemila missili
  3. Signorina
  4. Controcorrente
  5. Meglio di me
  6. Smielate canzoni d’amore
  7. Lettere al paradiso
  8. Sogni di vetro

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