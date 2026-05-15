Amici di Maria De Filippi, chi sono i finalisti

Introduzione
Domenica 17 maggio Maria De Filippi condurrà in diretta l’attesa finale della venticinquesima edizione del talent-show. Angie e Lorenzo si sfideranno all’inizio della puntata. In lizza per la vittoria altri quattro allievi: Elena, Emiliano, Alessio e Nicola
Quello che devi sapere
La finale
Domenica 17 maggio Maria De Filippi condurrà in diretta la finale della venticinquesima edizione di Amici. Dopo otto puntate, sei giovani allievi si sfideranno per la vittoria del talent-show.
Elena
Dopo aver affrontato Angie e Lorenzo nell’ultima sfida della semifinale, Elena ha conquistato l’accesso all’appuntamento più atteso di questa edizione del talent-show. Ad aprile la cantante toscana, seguita da Rudy Zerbi, ha pubblicato il suo nuovo singolo A parte me.
Emiliano
L’appuntamento finale del talent-show vedrà in gara anche Emiliano, allievo della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il giovane ballerino ha conquistato la maglia da finalista nel corso della seconda prova della puntata del 9 maggio. In occasione del suo ingresso nella scuola, Emiliano ha raccontato: “Per me la danza è una valvola di sfogo, amplifica le mie emozioni. Per me ballare è come respirare“.
Nicola
Nicola è il primo allievo ad aver conquistato la maglia della finale. Il ballerino, seguito da Alessandra Celentano, ha avuto la meglio nella prima sfida con Nicola ed Elena nella puntata di sabato 9 maggio.
Alessio
Il ballerino, 19 anni e di origini pugliesi, è stato seguito dal professore Emanuel Lo. In occasione del suo ingresso nella scuola, Alessio ha dichiarato: “Mi raccontano che a due anni ero in fissa con Michael Jackson. Mi son fatto comprare giacca e cappello di Michael Jackson e ho imparato a memoria le sue coreografie”.
Angie
In finale, ma non ufficialmente finalista. Al termine dell’ottava puntata, andata in onda sabato 9 maggio 2026, Angie ha sfidato Lorenzo ed Elena. Dopo aver mandato Elena all’appuntamento conclusivo, i quattro giurati hanno assegnato due voti a Lorenzo e altrettanti ad Angie. I due artisti si sfideranno all’inizio dell'appuntamento di domenica 17 maggio. La cantante, originaria della provincia di Cagliari, è stata seguita da Lorella Cuccarini.
Lorenzo
Lorenzo Salvetti, 18 anni, affronterà Angie all’inizio della puntata finale. Ad aprile il cantante, finalista di X Factor 2024, ha pubblicato il suo nuovo singolo Dimmelo tu, arrivato a oltre 400.000 riproduzioni su Spotify.
Gli allievi del Serale
Questa edizione del Serale ha visto protagonisti diciassette allievi. Ecco tutti i cantanti e i ballerini eliminati nel corso delle puntate:
- prima puntata: Opi, Michele e Antonio
- seconda puntata: Simone
- terza puntata: Plasma e Valentina
- quarta puntata: Caterina
- quinta puntata: Kiara
- sesta puntata: Alex
- settima puntata: Gard e Riccardo
Gli insegnati
Nel corso dei mesi gli allievi sono stati seguiti dai professori. Insegnanti di canto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Insegnanti di danza: Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo.
I giudici
Elena D’Amario, Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio sono stati i giurati della fase Serale di questa edizione del programma.
Gli ospiti
Tanti ospiti hanno intrattenuto il pubblico nel corso delle settimane: da Irama a Enrico Brignano passando per Tommaso Paradiso, i The Kolors, Carlo Amleto e Alessandro Siani. Al momento la produzione del talent-show non ha rilasciato anticipazioni sulla finale.
La direzione artistica di Stéphane Jarny
Stéphane Jarny è il Direttore Artistico della venticinquesima edizione della fase Serale del talent-show.