La storia del film Maborosi si svolge tra contesti urbani e rurali del Giappone e segue il percorso di una giovane donna, Yumiko, alle prese con una vita segnata da esperienze dolorose che ne hanno profondamente modificato l’equilibrio emotivo. Dopo una serie di eventi traumatici che hanno inciso in modo irreversibile sulla sua esistenza, la protagonista si trova a ricostruire un nuovo assetto familiare e affettivo insieme al figlio.

Trasferitasi con il nuovo compagno in una zona più isolata e lontana dal contesto cittadino, Yumiko tenta di ritrovare una forma di stabilità nella quotidianità, all’interno di una nuova famiglia allargata e di una comunità locale che appare inizialmente accogliente e rassicurante. Tuttavia, il passato continua a riaffiorare nella sua interiorità sotto forma di ricordi e interrogativi non del tutto risolti, rendendo il suo percorso emotivo tutt’altro che lineare.

Senza svelare ulteriori sviluppi, bando agli spoiler, diciamo che il film si concentra sul modo in cui la protagonista affronta la convivenza tra presente e memoria, in un equilibrio costante tra apparente serenità e tensioni sotterranee.

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