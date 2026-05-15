Maborosi, trama e cast del film d'esordio di Hirokazu Koreeda che indaga dolore e perditaCinema
Introduzione
Uscito nel 1995 e firmato da Hirokazu Kore'eda, Maborosi (titolo originale: 幻の光, Maboroshi no hikari) rappresenta il primo approdo al lungometraggio del regista giapponese, segnando un passaggio decisivo all’interno di una carriera che si sarebbe poi distinta per un cinema intimista e profondamente attento alle dinamiche familiari e alla fragilità dei legami umani.
Con una durata complessiva di 110 minuti e una collocazione nel genere drammatico, il film si configura fin da subito come un’opera sospesa tra osservazione realistica e dimensione interiore, in cui il racconto non si limita a seguire gli eventi, ma si concentra soprattutto sulle loro conseguenze emotive e psicologiche.
La pellicola nasce dall’adattamento della raccolta di racconti Bagliori fatui di Teru Miyamoto, da cui eredita una sensibilità narrativa orientata alla sottrazione e alla contemplazione, privilegiando ciò che resta implicito rispetto a ciò che viene dichiarato esplicitamente. In questo senso, l’opera cinematografica si sviluppa come una traduzione per immagini di stati d’animo più che di una trama lineare in senso tradizionale, costruendo un linguaggio fatto di silenzi, distanze e gesti minimi che assumono un peso narrativo determinante.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Maborosi, dalla trama al cast. Potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Genesi e adattamento
L’adattamento cinematografico che sta alla base del film Maborosi mantiene un forte legame con l’opera letteraria di partenza, traducendone l’impianto emotivo in una forma visiva basata su silenzi, ellissi e gesti minimi. La sceneggiatura, firmata da Yoshihisa Ogita insieme a Teru Miyamoto, costruisce un racconto che si sviluppa come una progressiva immersione nella vita interiore dei personaggi, evitando spiegazioni esplicite e affidandosi invece alla potenza evocativa delle immagini.
Il film si inserisce così in una tradizione narrativa che privilegia l’osservazione del quotidiano, dove ciò che non viene detto assume spesso un ruolo centrale quanto ciò che viene mostrato.
Trama
La storia del film Maborosi si svolge tra contesti urbani e rurali del Giappone e segue il percorso di una giovane donna, Yumiko, alle prese con una vita segnata da esperienze dolorose che ne hanno profondamente modificato l’equilibrio emotivo. Dopo una serie di eventi traumatici che hanno inciso in modo irreversibile sulla sua esistenza, la protagonista si trova a ricostruire un nuovo assetto familiare e affettivo insieme al figlio.
Trasferitasi con il nuovo compagno in una zona più isolata e lontana dal contesto cittadino, Yumiko tenta di ritrovare una forma di stabilità nella quotidianità, all’interno di una nuova famiglia allargata e di una comunità locale che appare inizialmente accogliente e rassicurante. Tuttavia, il passato continua a riaffiorare nella sua interiorità sotto forma di ricordi e interrogativi non del tutto risolti, rendendo il suo percorso emotivo tutt’altro che lineare.
Senza svelare ulteriori sviluppi, bando agli spoiler, diciamo che il film si concentra sul modo in cui la protagonista affronta la convivenza tra presente e memoria, in un equilibrio costante tra apparente serenità e tensioni sotterranee.
Cast
Un elemento significativo dell’opera Maborosi è il debutto cinematografico di Makiko Esumi, ex pallavolista professionista, che interpreta Yumiko. Tra le presenze di rilievo figura anche Tadanobu Asano, impegnato in uno dei suoi primi ruoli di maggiore visibilità.
Completano il cast Takashi Naito nel ruolo di Tamio, Mutsuko Sakura nei panni di Tomeno la pescatrice, Ren Ōsugi nel ruolo di Hiroshi, padre di Yumiko, e Sayaka Yoshino nel ruolo della protagonista da bambina. L’insieme delle interpretazioni contribuisce a costruire un impianto recitativo misurato, coerente con la natura intimista del film.
Stile e influenze
Sul piano stilistico, Maborosi si distingue per una forte componente contemplativa e per un linguaggio cinematografico che dialoga con diverse tradizioni autoriali. La regia di Yasujirō Ozu si riflette nella costruzione rigorosa delle inquadrature e nell’attenzione alla vita domestica, mentre l’opera di Kenji Mizoguchi richiama la centralità della figura femminile e delle sue traiettorie esistenziali.
Le atmosfere sospese e i temi dell’incomunicabilità rimandano inoltre al cinema di Hou Hsiao-hsien e di Michelangelo Antonioni, mentre la dimensione dell’elaborazione del dolore e della perdita richiama la sensibilità di Krzysztof Kieślowski. Il risultato è un’opera che si colloca in un territorio di confine tra realismo e astrazione emotiva.
Il significato del titolo
Il titolo originale Maboroshi no hikari può essere tradotto come “luce del fantasma” o “luce fantasmatica”.
L’espressione, pur richiamando il concetto di fuoco fatuo, nel contesto del film assume una valenza simbolica più ampia, legata all’idea di una luce intermittente e rivelatrice che emerge nei momenti di incertezza e sofferenza, suggerendo una possibile comprensione del vissuto interiore, seppur fragile e fugace.
Location
Le riprese del film Maborosi si svolgono tra la città di Osaka e il villaggio di Uniumachi, situato nei pressi della città di Wajima, nella prefettura di Ishikawa.
Gli ambienti, caratterizzati da forti contrasti tra urbanità e isolamento, contribuiscono a rafforzare la dimensione sospesa e introspettiva dell’opera.
Curiosità
Tra gli elementi peculiari del film Maborosi si segnala una sequenza ambientata su un treno in cui il bambino della protagonista interagisce con una biglia, osservando il paesaggio attraverso di essa. La scena richiama un’immagine simile presente in La doppia vita di Veronica di Krzysztof Kieślowski, evidenziando così un rimando al cinema del regista polacco.
Premi
Presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 1995, Maborosi viene candidato al Leone d’oro e si aggiudica l’Osella d’oro per la migliore fotografia e per la migliore sceneggiatura. Un riconoscimento significativo che ne conferma la qualità formale e narrativa all’interno del panorama cinematografico internazionale.