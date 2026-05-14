Obsession, trama e cast del film di Curry Barker che esce oggi in sala

Introduzione
Si intitola Obsession ed è il nuovo horror di Curry Barker, una pellicola in cui la tensione cresce frame dopo frame, tra desiderio, ossessione e tensione psicologica.
Distribuito nelle sale italiane da Universal Pictures a partire da oggi - giovedì 14 maggio 2026- Obsession è un horror-thriller statunitense diretto da Barker, che firma anche sceneggiatura e montaggio. Con una durata di 108 minuti, il film rappresenta uno dei titoli di maggior rilievo del panorama horror del 2026, grazie a una combinazione di tensione psicologica, atmosfere inquietanti e una riflessione disturbante sulle derive dell’amore assoluto. Nel cast figurano Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson e Megan Lawless.
Con questa pellicola, Curry Barker si conferma una delle nuove promesse del cinema di genere, proponendo un racconto intenso che utilizza il soprannaturale per esplorare le zone più oscure del desiderio umano.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Obsession, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: un desiderio che cambia ogni cosa
Protagonista della storia raccontata nell'horror Obsession è Bear, giovane impiegato in un negozio di dischi, innamorato da sempre della sua amica d’infanzia Nikki, senza però essere ricambiato. Nel tentativo di trovare un dono speciale per lei, Bear scopre in un negozio new age un misterioso manufatto chiamato One Wish Willow, oggetto apparentemente in grado di esaudire desideri.
Spinto dalla speranza, Bear decide di affidarsi al potere dell’oggetto esprimendo un desiderio destinato a cambiare profondamente la sua esistenza. Quello che inizialmente appare come l’occasione perfetta per realizzare il suo sogno romantico si rivela presto l’inizio di una situazione sempre più complessa e inquietante, in cui il confine tra amore, dipendenza e pericolo si fa progressivamente più sottile.
Curry Barker: dal web al cinema internazionale
Con Obsession, Curry Barker consolida il proprio percorso artistico dopo essersi fatto conoscere online attraverso il duo comico That’s a Bad Idea, creato insieme a Cooper Tomlinson. Questa esperienza digitale si è rivelata fondamentale per sviluppare il suo stile, caratterizzato da una fusione efficace tra ironia, tensione e ritmo narrativo.
Barker aveva già attirato attenzione con Milk & Serial, produzione horror indipendente realizzata con un budget di appena 800 dollari e successivamente divenuta virale su YouTube. Il successo ottenuto con contenuti come The Chair, capace di superare i 9 milioni di visualizzazioni, gli ha permesso di collaborare con produttori di primo piano come James Harris e Christian Mercuri di Capstone Studios.
Obsession è stato inoltre tra i titoli più discussi del Toronto International Film Festival 2025, dove Focus Features ne ha acquisito i diritti di distribuzione. Jason Blum, CEO di Blumhouse, ha elogiato pubblicamente Barker per la sua sorprendente padronanza tecnica.
Un progetto costruito sull’inventiva
Girato in appena 20 giorni, il film Obsession nasce da un’idea ispirata a un episodio de I Simpson, reinterpretato da Barker in chiave horror per esplorare la forza distruttiva dell’ossessione.
Il regista ha dichiarato: “Avere pochi soldi ti costringe a essere creativo. Non puoi nasconderti dietro gli effetti speciali, devi fare in modo che la tensione nasca dalla regia e dalla recitazione”.
La struttura narrativa è stata progettata attorno a quattro personaggi principali, con l’obiettivo di creare dinamiche emotive immediate e riconoscibili. Barker privilegia lunghi piani sequenza e una regia immersiva, evitando tagli superflui per accentuare il coinvolgimento dello spettatore.
Scenografia e costruzione visiva
In Obsession, la scenografa Vivian Gray ha realizzato ambientazioni che riflettono la dimensione psicologica del protagonista, costruendo spazi densi di dettagli visivi e tensione simbolica. L’abitazione principale assume così una forte valenza narrativa, trasformandosi in un ambiente carico di suggestioni oppressive.
Particolare cura è stata dedicata anche al design del One Wish Willow, concepito per evocare un’apparenza nostalgica e apparentemente innocua, in netto contrasto con le sue implicazioni più oscure.
Il cast e i personaggi
Nel film Obsession Michael Johnston interpreta Bear, protagonista dalla natura complessa, la cui apparente innocenza cela aspetti più problematici.
L’attore ha spiegato: “Bear non è il tipico protagonista horror - ha detto Johnston - è qualcuno che crede di essere buono, ma il suo desiderio è profondamente egoistico. Volevo mostrare come la sua ‘gentilezza’ possa diventare tossica”.
Curry Barker ha aggiunto: “Michael ha questa faccia da bravo ragazzo che rende tutto quello che fa ancora più inquietante”.
Inde Navarrette veste i panni di Nikki, mentre Cooper Tomlinson interpreta Ian e Megan Lawless è Sarah. Completano il cast Andy Richter, Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen, Anthony Pavone e Justice.