Obsession, trama e cast del film di Curry Barker che esce oggi in sala

Nel film Obsession Michael Johnston interpreta Bear, protagonista dalla natura complessa, la cui apparente innocenza cela aspetti più problematici.

L’attore ha spiegato: “Bear non è il tipico protagonista horror - ha detto Johnston - è qualcuno che crede di essere buono, ma il suo desiderio è profondamente egoistico. Volevo mostrare come la sua ‘gentilezza’ possa diventare tossica”.

Curry Barker ha aggiunto: “Michael ha questa faccia da bravo ragazzo che rende tutto quello che fa ancora più inquietante”.

Inde Navarrette veste i panni di Nikki, mentre Cooper Tomlinson interpreta Ian e Megan Lawless è Sarah. Completano il cast Andy Richter, Haley Fitzgerald, Darin Toonder, Chloe Breen, Anthony Pavone e Justice.

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