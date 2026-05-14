In the Grey, trama e cast del film con Jake Gyllenhaal e Henry Cavill al cinema da oggiCinema
Introduzione
Esce da oggi al cinema In the Grey, il film con cui Guy Ritchie torna all’action thriller portando sul grande schermo una missione ad alto rischio tra potere, criminalità e operazioni segrete.
La pellicola segna il ritorno di Ritchie alla regia di un thriller d’azione ad alta intensità, confermando il cineasta britannico in un territorio narrativo fatto di tensione, operazioni clandestine e scenari dominati dall’ambiguità morale. Scritto, diretto e co-prodotto dallo stesso Guy Ritchie, il film è una produzione Black Bear Pictures e rappresenta uno dei titoli più attesi del 2026 nel panorama del cinema d’azione internazionale.
Distribuito in Italia da 01 Distribution con uscita nelle sale fissata per oggi (giovedì 14 maggio 2026), In the Grey è una co-produzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti, con una durata complessiva di 98 minuti. Negli Stati Uniti, il debutto cinematografico è previsto per il 15 maggio 2026.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su In the Grey, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: una squadra d’élite nella “zona grigia”
Il film In the Grey ruota attorno a una squadra segreta di agenti speciali d’élite incaricata di recuperare un’enorme fortuna sottratta da un tiranno spietato. Operando in una dimensione sospesa tra legalità e illegalità, morale e immoralità, il gruppo si muove in un contesto complesso in cui potere, denaro e violenza si intrecciano costantemente.
Guidata da una leadership esperta, la squadra affronta una missione estremamente delicata che richiede precisione assoluta, sangue freddo e capacità operative avanzate. In the Grey costruisce così il proprio impianto narrativo su infiltrazioni, strategie clandestine e tensione crescente, senza rinunciare allo stile spettacolare che caratterizza il cinema di Guy Ritchie.
Un cast internazionale guidato da grandi nomi
La pellicola In the Grey può contare su un ensemble di primo piano composto da Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Rosamund Pike, Fisher Stevens, Kristofer Hivju, Emmett J. Scanlan, Jason Wong e Carlos Bardem.
Henry Cavill interpreta Sid, Jake Gyllenhaal veste i panni di Bronco, mentre Eiza González assume il ruolo di Rachel Wild. Jason Wong è Gucci e Carlos Bardem interpreta Manny Salazar. La presenza di Rosamund Pike e Fisher Stevens contribuisce ulteriormente a rafforzare un cast pensato per sostenere una narrazione ad alto tasso di adrenalina.
La nascita del progetto e lo sviluppo produttivo
Nel maggio 2023 Guy Ritchie annunciò ufficialmente il progetto, inizialmente privo di titolo, presentandolo al Cannes Film Market con Black Bear International incaricata delle vendite internazionali.
Fin dalle prime fasi vennero coinvolti Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza González, tutti già collaboratori del regista in precedenti produzioni. Guy Ritchie fu affiancato nella produzione da Ivan Atkinson e John Friedberg.
Nel corso dello sviluppo, il cast di In the Grey si ampliò ulteriormente: nell’ottobre 2023 entrarono Carlos Bardem e Fisher Stevens, mentre nell’aprile 2024 si aggiunse Rosamund Pike.
Le riprese tra Tenerife e scenari spettacolari
Le riprese del film In the Grey iniziarono nel settembre 2023 a Tenerife, nelle Isole Canarie, grazie a un accordo provvisorio che consentì alla produzione di proseguire durante lo sciopero SAG-AFTRA del 2023.
Le prime fasi della lavorazione si svolsero presso il Real Casino de Tenerife, in Plaza de la Candelaria, per poi spostarsi a San Andrés, Santa Cruz de Tenerife. Qui furono utilizzate location come il molo dei pescatori e la spiaggia di Las Teresitas, con numerose sequenze girate anche nelle aree circostanti.
La produzione si concluse alla fine di ottobre 2023.
Distribuzione internazionale e rinvii
Il percorso verso l’uscita cinematografica di In the Grey è stato caratterizzato da diversi cambiamenti. Inizialmente previsto per il 17 gennaio 2025 negli Stati Uniti, il film venne successivamente rinviato al 10 aprile 2026.
Lionsgate, che nell’ottobre 2023 aveva acquisito i diritti di distribuzione americana, rimosse però il titolo dal proprio calendario nel novembre 2024, a causa del mancato completamento della post-produzione.
Nel novembre 2025 Lionsgate rinunciò definitivamente ai diritti statunitensi. Black Bear Pictures decise così di gestire autonomamente la distribuzione americana, ufficializzando questa scelta nel gennaio 2026.
Black Bear International ha inoltre mantenuto il controllo delle vendite globali, curando direttamente la distribuzione nel Regno Unito e in Irlanda e affidando quella canadese a Elevation Pictures.
Un nuovo tassello nel cinema action di Guy Ritchie
Con In the Grey, Guy Ritchie propone un thriller d’azione costruito attorno a missioni segrete, squadre speciali e tensioni geopolitiche, mantenendo il proprio stile riconoscibile fatto di ritmo serrato, ambientazioni ad alta tensione e personaggi inseriti in contesti dominati dal rischio.
Il film si presenta come una produzione internazionale ambiziosa, sostenuta da un cast di alto profilo e da una lunga lavorazione industriale complessa, destinata a portare sul grande schermo un racconto di operazioni clandestine e conflitti nei territori più oscuri del potere globale.