Introduzione

Esce da oggi al cinema In the Grey, il film con cui Guy Ritchie torna all’action thriller portando sul grande schermo una missione ad alto rischio tra potere, criminalità e operazioni segrete.



La pellicola segna il ritorno di Ritchie alla regia di un thriller d’azione ad alta intensità, confermando il cineasta britannico in un territorio narrativo fatto di tensione, operazioni clandestine e scenari dominati dall’ambiguità morale. Scritto, diretto e co-prodotto dallo stesso Guy Ritchie, il film è una produzione Black Bear Pictures e rappresenta uno dei titoli più attesi del 2026 nel panorama del cinema d’azione internazionale.

Distribuito in Italia da 01 Distribution con uscita nelle sale fissata per oggi (giovedì 14 maggio 2026), In the Grey è una co-produzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti, con una durata complessiva di 98 minuti. Negli Stati Uniti, il debutto cinematografico è previsto per il 15 maggio 2026.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su In the Grey, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.