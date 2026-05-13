Al centro del film La grazia si trova Mariano De Santis, Presidente della Repubblica Italiana, uomo di grande rigore morale, giurista autorevole e figura pubblica conosciuta per la sua fermezza. Vedovo e cattolico, De Santis affronta gli ultimi sei mesi del proprio mandato, il semestre bianco, in un clima fatto di protocollo, responsabilità istituzionali e profonde inquietudini personali.

Quando sulla sua scrivania arrivano tre decisioni di straordinaria delicatezza — due richieste di grazia riguardanti condannati per omicidio e la promulgazione di una legge sul fine vita — il Presidente si ritrova immerso in un percorso interiore complesso, dove diritto, morale e memoria personale si sovrappongono. Paolo Sorrentino costruisce così una narrazione che riflette sull’etica pubblica e privata, evitando soluzioni semplici e accompagnando il protagonista in una profonda crisi di coscienza.

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