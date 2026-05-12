Introduzione
La 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest (LA SCALETTA DELLA PRIMA SEMIFINALE) le cui fasi finali sono in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio alla Wiener Stadthalle, saranno condotte sul palco austriaco da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, volti noti del mondo dello spettacolo del Paese che ospita le semifinali e la finale della gara canora. Per l'Italia, commentano gli show il veterano Gabriele Corsi con Elettra Lamborghini. Mariasole Pollio annuncerà i punti della giuria italiana
Quello che devi sapere
Eurovision 2026, chi sono i conduttori
Victoria Swarovski e Michael Ostrowski sono i conduttori dell'Eurovision Song Contest 2026.
I due volti del mondo dello spettacolo austriaco saranno i padroni di casa alla Wiener Stadthalle, cornice dei tre ultimi appuntamenti di rilevanza internazionale: le due semifinali di martedì 12 e giovedì 14 maggio e la finale di sabato 16 maggio.
La diretta italiana delle tre serate sarà commentata da Gabriele Corsi, confermato per la sesta volta alla kermesse con lo stesso ruolo, ed Elettra Lamborghini, al debutto nelle vesti di co-commentatrice dell'evento per la Rai.
Chi è Victoria Swarovski
Victoria Swarovski, austriaca, nata ad Innsbruck, classe 1993, è un volto noto del mondo dello spettacolo del suo Paese nonché un personaggio in vista del mondo dell'imprenditoria in quanto erede dell'azienda di famiglia, produttrice del cristallo conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
Nella sua vita professionale si è distinta fin da giovanissima in vari ambiti, dalla musica alla moda, alla tv, alle gare di rally.
La sua propensione per la musica l'ha portata a pubblicare quattro album, dal 2010 al 2016 e il mondo della canzone resta la sua grande passione.
In tv ha partecipato, tra le varie esperienze, al programma televisivo Let's Dance, versione tedesca di Dancing With the Stars, che ha vinto nel 2016.
La vittoria l'ha poi portata diventare giurata di un altro talent show per la tv tedesca.
Da circa 10 anni si occupa del design di collezioni d'ispirazione bavarese per brand di moda con cui collabora, attività che la riconnette alle sue radici.
Tra le tante attività si segnala anche la partecipazione in qualtà di pilota lo scorso gennaio della Dakar 2026 in Arabia Saudita.
Chi è Michael Ostrowski
Michael Ostrowski, austriaco di Leoben, classe 1973, è un artista poliedrico con esperienza pluridecennale come attore di teatro e di cinema, di sceneggiatore e regista.
Attivo in teatro fin dalla giovane età, ha maturato molti ruoli sul palcoscenico prima di lavorare per il grande schermo, sia come scrittore di sceneggiature che come attore. Fin dagli esordi si è distinto come artista versatile con una predilezione per la scena sperimentale.
Nel 2016 ha debutatto dietro la macchina da presa col film Hotel Rock'n'Roll. Ha recitato per la tv in alcune serie e ha preso parte a diversi programmi. L'Eurovision 2026 è la sua prima esperienza con l'iconico contest musicale.
Chi è Gabriele Corsi
Gabriele Corsi, romano, classe 1971, è un attore comico, un presentatore televisivo e un volto noto del piccolo schermo nazionale.
Componente del Trio Medusa, ha maturato esperienza in radio e poi in tv dove ha preso parte a molti progetti, dalle serie televisive come Il Maresciallo Rocca, a programmmi come Le Iene, Cartabianca e altri da lui condotti, come in solitaria, game show Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo.
Nel 2021 inizia l'avventura con l'Eurovision Song Contest in qualità di commentatore per la Rai, ruolo per cui viene confermato anche nelle edizioni successive fino al 2026 affiancato da co-commentatori che sono, invece, cambiati nelle varie edizioni.
Chi è Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini è una cantante nonché una showgirl italiana, nata a Bologna, classe 1994.
Nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della omonima casa di automobili di lusso, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo in tv a poco più di venti anni, maturando in parallelo varie collaborazioni che l'hanno portata ad intraprendere un percorso musicale di stampo pop e internazionale.
La discografia conta album ricchi di singoli di successo, da Pem Pem a Pistolero a Musica (E il resto scompare), con cui ha esordito sul palco del Festival di Sanremo, dove è tornata, sempre come cantante in gara nel 2026.
Nel 2025 ha partecipato alla kermesse per una serata in qualità di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti.
Tra i molti programmi televisivi dove ha partecipato in varie vesti, si segnalano, invece L'isola dei Famosi (come opinionista), il reality Riccanza (nel cast), Italia's Got Talent (come giurata).
Mariasole Pollio, spokeperson per la finale
Mariasole Pollio sarà portavoce per l'Italia dei voti assegnati dalla giuria nazionale del Paese durante la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2026.
L'attrice e conduttrice italiana, nata a Napoli, classe 2003, si collegherà in diretta dall'Italia durante la finale di sabato 16 maggio per comunicare a chi vanno i voti della giuria professionale. Per lei è la prima volta da spokeperson al contest.
Pollio, che ha maturato esperienza alla conduzione di vari format musicali, da Battiti Live al Prima Festival durante Sanremo 2025, è anche attrice di cinema e tv. Tra i suoi ruoli più popolari, quelli nella serie Don Matteo e nel film Se son rose di Pieraccioni.