Michael Ostrowski, austriaco di Leoben, classe 1973, è un artista poliedrico con esperienza pluridecennale come attore di teatro e di cinema, di sceneggiatore e regista.

Attivo in teatro fin dalla giovane età, ha maturato molti ruoli sul palcoscenico prima di lavorare per il grande schermo, sia come scrittore di sceneggiature che come attore. Fin dagli esordi si è distinto come artista versatile con una predilezione per la scena sperimentale.

Nel 2016 ha debutatto dietro la macchina da presa col film Hotel Rock'n'Roll. Ha recitato per la tv in alcune serie e ha preso parte a diversi programmi. L'Eurovision 2026 è la sua prima esperienza con l'iconico contest musicale.

