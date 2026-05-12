Eurovision Song Contest 2026, le pagelle della prima semifinale

Introduzione
Ci siamo! Alla Wiener Stadthalle di Vienna la prima delle due semifinali (DIRETTA - LOOK) della 70ma edizione della gara con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. In questa serata di debutto Sal Da Vinci, che comunque ha già garantito l'accesso alla finale di sabato, ha stupito. Notevoli la tedesca Sarah Engels e la polacca Alicja. Senhit, che rappresenta San Marino, emoziona ma non conquista
Quello che devi sapere
Moldavia – Satoshi – Viva, Moldova! - VOTO 5
Satoshi the first. E' il rapper di Cahul ad aprire Eurovision 2026 e la prima domanda è: quale è la concezione del rapper in Moldavia? Sul palco salgono la vita loca, lo scimmiottamento dei Gipsy King e un autocitazionismo geografico oltre l'appartenenza. Poi se vogliamo divertirci in un villaggio turistico... ci sta! Ma che scopiazzamento
Svezia – Felicia – My System - VOTO 5
Premesso che andebbero bandite le persone mascherata, il messaggio va letto sulle labbra e non attraverso un ipotetico ventriloquo. Un Pop poco originale e per di più datato. Il richiamo ad Automatic Lover di Dee D. Jackson è annacquato. Algida come l'inverno nel suo paese
Croazia – Lelek– Andromeda - VOTO 5+
Un più concesso per la performance. La popstar croata è statica, è avvolta dal fumo scenografico che dovrebbe renderla dea (come la mitologia insegna) ma invece la fa smarrire nella nebbia. Claudicante
Grecia – Akylas – Ferto 5
Già presentarsi con una scenografia da videogioco nella stagione dell'intelligenza artificiale è antistorico, se ci aggiungiamo coreografie caricaturali... beh dateci una serata di rebetiko e un bicchiere di ouzo!
Portogallo – Bandidos do Cante – Rosa - VOTO 6-
Chi si nutre di Fado starà facendo un esorcismo ma va detto che questi "banditi" emozionano con il loro approccio da coro alpino. Trasmettono un afflato resistente. E hanno pure la fortuna di essere preceduti da paesi smarriti nelle scenografie
Georgia – Bzikebi – On Replay - VOTO 5
Kill Bill alla Aldo, Giovanni e Giacomo. Poco incisivi, poco divertenti, tanto scontati. Li sorregge una voce profonda. Ma chi dopo la loro esecuzione schiaccerebbe il testo replay?
Italia – Sal Da Vinci – Per sempre sì - VOTO 7/8
L'apoteosi del neomelodico. Qualche giorno prima del Festival di Sanremo (che poi ha vinto) siamo stati assai a chiacchierare sul concetto del neomelodico. Le sue parole sono il curling del cuore, scivolano sull'anima e la segnano. Non si può obiettare, il cuore palpita... accussì!
Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin - VOTo 5/6
Un incrocio tra le telenovela degli anni Ottanta, quelle con protagonisti Eduardo Palomo e Luisa Kuliok, e gli Europe di Joey Tempest. Insomma un ibrido di due epoche non troppo lontane che però non fanno scoccare la scintilla
Montenegro – Tamara Živković – Nova Zora - VOTO 6+
Melodia un po' scontata ma le atmosfere gotiche trasmettono un po' di emozione. Sembra di vivere una favola dark, rimandi a Tim Burton. Un applauso a chi ha pensato a questo viaggio onirico-sonoro
Estonia – Vanilla Ninja – Too Epic to Be True - VOTO 5/6
Un titolo evocativo: troppo epico per essere vero. E infatti in questo brano, un miscuglio di Pop con una batteria (notevole) Rock, di epico c'è poco e di vero ancora meno. Resta però l'odore di naftalina che a qualcuno trasmette fastidio e a qualcun altro nostalgia
Israele – Noam Bettan – Michelle -VOTO 6
Non brilla per originalità ma quanto meno gioca con la melodia. Certo la beatlesiana Michelle giocava un altro campionato ma questa sa fare sorridere. E non è poco visto che per questioni bellico-politiche c'è chi ha rinunciato a esserci per la presenza di Israele
Germania – Sarah Engels – Fire - VOTO 7
Un guizzo Pop interessante. Certo non aspettavamo un testo all'altezza del suo omonimo filosofo Friedrich ma il fuoco lo ha accesso: come performance, come vocalità, come idea. Un carezza tedesca nella notte di Vienna
Belgio – ESSYLA – Dancing on the Ice - VOTO 6
Quando è arrivata a Vienna il suo velo era ancora ad Anversa. Poi si è dissolto e con una metamorfosi dolciaria sul palco sono comparse quattro candide meringhe in versione frozen. Onesta la sua danza sul ghiaccio
Lituania – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más - VOTO 5
Un miracolo. Lion è riuscito a innestare in una sola canzone la compìeta de Il Nome della Rosa, il Pop depotenziato e le giaculatorie. Insomma uno e trino. E poco convincente
San Marino – SENHIT – Superstar - VOTO 6
Facciamo un passo indietro: le superstar sono altro. Ma la coriacea Senhit è riuscita a reggere l'urto e a dire la sua. Le sonorità mi hanno ricordato quel capolavoro che fu Moving Like A Superstar, brano del 1977 di Amadeo
Polonia – ALICJA – Pray - VOTO 7
Magnetica. Non ha avuto bisogno di coreografie fantasmagoriche per far decollare la sua preghiera. E ci aggiungo che le due barre Rap, infide concettualmente in questo pop-elettronico, sono state fiammeggianti. L&L ovvero laica e liturgica
Serbia – Lavina – Kraj Mene - VOTO 5
A scaldare gli animi ci sono solo le fiamme della scenografia. Il resto è una replica di tante repliche. Anche il look alla Blade Runner è un debole deja-vù. Stinto