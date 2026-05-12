La canzone, selezionata tramite il San Marino Song Contest 2026, è un inno all'autodeterminazione e alla libertà di essere se stessi
Senhit (FOTO) è pronta a salire sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con Superstar, un brano pop che unisce l'energia del clubbing a una profonda carica emotiva, nato dalla collaborazione con Boy George. Si tratta del quarto ritorno di Senhit all'Eurovision Song Contest, dopo le precedenti partecipazioni nel 2011, 2020 e 2021.
Una collaborazione tra icone di generazioni diverse
Boy George, il frontman dei Culture Club, ha co-scritto il brano e contribuisce con la sua voce alla traccia. Per l'artista britannico, 64 anni, si tratta di un debutto assoluto sul palco dell'Eurovision. Lo stesso Boy George ha definito la proposta di partecipare una "bonkers request" - una richiesta assurda - ma ha ammesso di esserne stato attratto proprio perché sentiva il progetto in linea con i lavori più fuori dagli schemi che oggi preferisce. L'incontro tra Senhit e Boy George crea un ponte tra generazioni, fondendo il pop heritage degli anni Ottanta con la sensibilità contemporanea in un dialogo internazionale unico. Senhit ha spiegato il senso di questa scelta: "Gli anni Ottanta per me rappresentano proprio questo: libertà, eccesso, colore, identità. Ecco perché la presenza di Boy George è così simbolica. È un'icona di libertà, di autenticità, di rivoluzione personale".
Il testo
All the boys in the back
Wearing black
Lookin’ like they’re up to somethin’
All the girls on the floor
Lookin’ for something more
Like it’s all or nothing
Neon nights, smokey eyes
Drippin’ diamonds, flashin’ lights
And there you are
Look at you, starin’ at your shoes
Like you’re scared or something
Oh baby, there you are
Girl go and get it like a superstar
Girl go and do it for the broken hearts
‘Cause baby you’re a superstar, superstar
There you are
Girl go ahead and show them all your scars
Girl go and show exactly who you are
Let them know you’re a superstar, superstar
Baby you’re a gem, freaky queen
Of 4am you’re really something
And it’s about time
You get out, show it off
What you’re becoming
They’re dropping jaws, on the floor
They’ve never seen perfection like this before
Baby I know that
You’ve been to hell and back
But there is one thing
Oh baby, there you are
Girl go and get it like a superstar
Girl go and do it for the broken hearts
‘Cause baby you’re a superstar, superstar
There you are
Girl go ahead and show them all your scars
Girl go and show exactly who you are
Let them know you’re a superstar, superstar
(All the boys in the bar sipping cool champagne)
(All the girls on the dancefloor freaking insane)
You’re a superstar
(Oh baby, there you are)
(Girl go and get it like a superstar)
Girl go and do it for the broken hearts
‘Cause baby you’re a superstar, superstar
There you are
(All the boys in bar sipping cool champagne)
Girl go ahead and show them all your scars
Girl go and show exactly who you are
(All the girls on the dancefloor freaking insane)
Let them know you’re a superstar, superѕtаr
Il significato
Superstar è un pop anthem che incarna l'attitudine libera e non convenzionale di Senhit: un invito a uscire dall'ombra, a mostrarsi per ciò che si è davvero - cicatrici comprese - e a rivendicare la propria unicità come valore assoluto. "Superstar non è solo una canzone. È una direzione. Tutti siamo delle superstar. Tutti abbiamo una superstar dentro", ha dichiarato l'artista. Senhit ha inoltre ribadito l'importanza del legame con Boy George, descrivendo il progetto come un manifesto di libertà e passione. La frase che chiude il ritornello, "cause baby you're a Superstar", è pensata come un messaggio diretto all'ascoltatore, non una celebrazione dell'ego ma un riconoscimento dell'unicità altrui.
Sul palco della Wiener Stadthalle la performance è curata da Black Skull Creative e prevede una crew di ballerini e coriste - James Mulford, Anders Nielsen, Marion Fagbemi e Kate Ivory Jordan - in uno show luminoso, colorato e ricco di sorprese sceniche. Per San Marino la partecipazione è una vetrina d'eccezione: l'obiettivo è conquistare uno dei posti disponibili per la finalissima di sabato 16 maggio.
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