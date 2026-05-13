L'attrice americana reciterà nel ruolo dell’ambasciatrice statunitense a Londra Kate Wyler, al centro della produzione internazionale che nelle prossime settimane trasformerà Lucca in uno dei principali set italiani. La serie, ideata Debora Cahn, vede i primi ciak proprio oggi, 13 maggio 2026. La produzione televisiva è già affermata con tre stagioni di successo, coinvolgendo ora la città toscana e il suo territorio fino al 19 giugno

Keri Russell è l'interprete dell'ambasciatrice statunitense a Londra Kate Wyler nella serie televisiva di Netflix The Diplomat, di cui proprio oggi (mercoledì 13 maggio) sono iniziate le riprese a Lucca della nuova stagione. Russell sarà dunque sarà al centro della produzione internazionale che nelle prossime settimane trasformerà Lucca in uno dei principali set italiani dell'amatissima serie Netflix ideata da Debora Cahn. Dal 13 maggio 2026 prendono ufficialmente il via le riprese in Italia della produzione televisiva, già affermata con tre stagioni di successo (la cui prima stagione è stata distribuita su Netflix a partire dal 20 aprile 2023) coinvolgendo la città toscana e il suo territorio fino al 19 giugno.

Lucca protagonista per oltre un mese di lavorazione Per più di trenta giorni, Lucca ospiterà le attività della produzione, con riprese distribuite tra il centro urbano e altre aree di pregio del territorio. Le giornate maggiormente interessate saranno in particolare quelle di mercoledì e giovedì, quando il centro storico cittadino diventerà il fulcro delle lavorazioni. Le location individuate comprendono alcuni degli scorci più rappresentativi della città, tra cui piazza Napoleone, Porta San Pietro, piazza San Frediano, piazza Anfiteatro, piazza Guidiccioni e via Sant’Andrea, destinati a diventare sfondo delle nuove scene della serie. Approfondimento The Diplomat, il trailer della serie TV con Keri Russell

Il riserbo ufficiale e i segnali ormai inequivocabili Sebbene non sia arrivata alcuna conferma formale sull’identità del progetto, il Comune di Lucca ha recentemente approvato la delibera contenente le linee di indirizzo e lo schema di accordo con la società italiana incaricata della produzione esecutiva. Dall’amministrazione, tuttavia, non sono trapelate comunicazioni ufficiali sul titolo della serie. A dissipare i dubbi sono stati però numerosi indizi concreti. Oltre alle voci che circolavano da giorni, in città sono già comparsi allestimenti con pannelli riportanti la scritta “Lucca welcome - G7 Italia”, elemento che conferma chiaramente il collegamento con The Diplomat. Approfondimento The Diplomat, trama e cast della stagione 3 della serie tv su Netflix

Il cast internazionale della serie Netflix La produzione creata da Debora Cahn vede Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice americana a Londra, ruolo centrale dell’intera narrazione, affiancata da Rufus Sewell, interprete del marito Hal Wyler. Il trasferimento della serie in Toscana segna un nuovo importante capitolo produttivo per uno dei titoli di maggior rilievo della piattaforma. Approfondimento "The Diplomat", arriva la terza stagione: personaggi principali. FOTO