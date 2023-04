The Diplomat, il trailer della serie TV con Keri Russell

La serie TV con Keri Russell, Rufus Sewell e David Gyasi arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 20 aprile

Keri Russell è la protagonista della nuova serie TV The Diplomat. L’attrice statunitense interpreterà una diplomatica impegnata con il lavoro nel Regno Unito e le difficoltà del matrimonio.

the diplomat, i dettagli della serie tv

Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale della nuova produzione. The Diplomat porterà il pubblico all’interno dei palazzi della politica. Keri Russell interpreterà una diplomatica chiamata a destreggiarsi tra vita privata e lavoro.

Dal piccolo al grande schermo, Keri Russell ha preso parte a numerose produzioni di enorme successo, tra le pellicole ricordiamo Mission: Impossible III, Alla ricerca di Jane, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Tra i premi ricevuti un Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica per Felicity.

Nel cast della serie TV anche Rufus Sewell e David Gyasi. Il trailer ha mostrato le prime immagini ufficiali della produzione.