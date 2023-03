Scott Pilgrim, annunciato il cast della serie anime Netflix

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato che gli attori del film Scott Pilgrim vs. the World presteranno le loro voci ai personaggi della nuova serie anime basata sul fumetto creato da Bryan Lee O'Malley. Michael Cera tornerà per il ruolo del protagonista in Scott Pilgrim.

scott pilgrim, il cast della serie anime

Michael Cera sarà nuovamente il protagonista della produzione, troveremo poi Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Ramona Flowers, Satya Bhabha in quello di Matthew Patel, Kieran Culkin in quello di Wallace Wells e Chris Evans per Lucas Lee. Presenti poi Anna Kendrick per Stacey Pilgrim, Brie Larson per Envy Adams, Alison Pill per Kim Pine, Aubrey Plaza per Julie Powers e Brandon Routh per Todd Ingram.

Ascolteremo poi le voci di Jason Schwartzman per Gideon Graves, quella di Johnny Simmons per Young Neil, quella di Mark Webber per Stephen Stills, quella di Mae Whitman per Roxie Richter ed infine quella di Ellen Wong per Knives Chau.