Scott Pilgrim, una serie animata in arrivo su Netflix

Bryan Lee O’Malley sarà lo showrunner dell’adattamento animato, che coinvolgerà anche Edgar Wright, regista del film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World

Scott Pilgrim è uno dei fumetti più famosi degli anni Duemila. Un vero capolavoro di Bryan Lee O’Malley , che ha lavorato al titolo a 360°, dai testi ai disegni. Un totale di sei volumi, pubblicati dal 2004 al 2010. Una volta conclusa la serie, è giunto al cinema l’adattamento di Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. the World , dal ricco cast, con Michael Cera, Mary Elizabth Winstead, Anna Kendrick, Chris Evans, Kieran Culkin, Alison Pill, Brandon Routh e Brie Larson. Un live-action divenuto rapidamente un cult.

La pellicola sfrutta uno stile molto intrigante, prendendo a piene mani dal mondo dei fumetti e dei videogiochi. Uno spettacolo pronto a tornare in scena con una serie animata prodotta da Netflix. Un titolo che sarà di certo visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Scott Pilgrim, serie animata

Non si ha ancora una data ufficiale, così come un annuncio da parte di Netflix ma, stando a quanto riportato da Variety, la serie animata di Scott Pilgrim arriverà senza dubbio. A produrre la serie sarà UCP. Si tratta dello studio che ha già collaborato con la famosa piattaforma streaming per la realizzazione dello show Umbrella Academy.

Adattamenti del genere non sono mai facili, come dimostra la cancellazione di Cowboy Bebop, live-action tratto dall’omonimo anime. Per questo motivo sarà coinvolto nel progetto Brian Lee O’Malley, che avrà un ruolo cruciale. Sarà infatti showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. Una garanzia per tutti i fan.

Altra buona notizia per il pubblico è rappresentata dal nome dello studio che si occuperà delle animazioni. Si tratta di Science SARU, azienda giapponese cui si deve Devilman Crybaby, ovvero l’ottimo adattamento del celebre manga di Go Nagai. Coinvolto nella serie anche Edgar Wright, che proverà a fare da ponte tra fumetto e film. Quest’ultimo, nonostante il flop al botteghino, è divenuto un cult nel tempo, consentendo alla serie di ottenere notorietà presso il grande pubblico.

Scott Pilgrim, trama

Il protagonista del fumetto è ovviamente Scott Pilgrim. Si tratta di un ragazzo di 23 anni che vive a Toronto, in Canada. È un grande appassionato di videogiochi e notoriamente uno scansafatiche. La vita sembra scorrere senza riuscire mai realmente a toccarlo.

Suona il basso in una band rock composta dai suoi amici più stretti, coltivando il sogno di diventare famosi. La sua è un’esistenza tranquilla, tormentata in passato da un’ex fidanzata che lo ha devastato. Tutto cambia, di colpo, quando in città giunge Ramona Flowers. È una misteriosa ragazza statunitense, per la quale perde subito la testa.

Riesce in qualche modo a conquistarla ma ben presto scopre che per poter stare con lei dovrà fronteggiare una serie di sfide. Sarà costretto ad avere un faccia a faccia con tutti i suoi malvagi ex-fidanzati.