ZeroCalcare, il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo

Arriverà il 9 giugno su Netflix (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie animata di Zerocalcare, realizzata dopo lo straordinario successo di Strappare lungo i bordi. L'annuncio arriva dalla stessa piattaforma di streaming, che nel tardo pomeriggio del 5 aprile ha condiviso sui suoi canali social un nuovo teaser che monta insieme alcune battute della serie senza fornire troppe indicazioni sulla trama. Potete vedere il teaser di Questo mondo non mi renderà cattivo nel video in testa a questo articolo.

Questo mondo non mi renderà cattivo, il teaser Dal teaser intuiamo solo che Zero si ritrova nei guai, interrogato dalla polizia dopo fatti che non conosciamo ma che sembrano coinvolgere lui e il suo gruppo di amici. Vediamo anche una scena di protesta interpretata da dinosauri antropomorfi e assistiamo a tutta la preoccupazione di Lady Cocca, la madre di Zero, per la situazione in cui si trova il figlio. Nel cast dei personaggi torna anche Sarah, immancabile amica di Zero.

ZEROCALCARE AUTORE, REGISTA E DOPPIATORE Zerocalcare torna dunque autore, regista, protagonista, come personaggio animato ma anche in qualità di doppiatore accompagnato da Valerio Mastandrea che presta ancora una volta la sua voce all'Armadillo, animale guida che rappresenta la coscienza del fumettista di Rebibbia. La serie avrà sei episodi della durata di mezz'ora circa ciascuno ed è prodotta da Movimenti Production (gruppo Banijay) assieme a BAO Publishing, editore dei fumetti di Zerocalcare.

LA DESCRIZIONE DI NETFLIX Della trama si sa poco, gli scarsi dettagli sulle tematiche della serie sono affidati al comunicato con cui Netflix lanciò la serie: "Il titolo dello show rappresenta una sorta di mantra – recitava il comunicato – una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e principi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprio esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi".

COME SECCO ASPETTA IL GELATO Nella didascalia che accompagna il video, Netflix scrive: "Aspettavamo questo momento quanto Secco aspetta il gelato: Questo mondo non mi renderà cattivo, arriva il 9 Giugno, solo su Netflix. In questa nuova serie, Zerocalcare ci porterà ancora una volta nel suo universo narrativo, raccontando della difficoltà di trovare un posto nel mondo e di rimanere sé stessi in mezzo a quelle che sono le traversie della vita".