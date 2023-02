Zerocalcare torna con Questo mondo non mi renderà cattivo, il trailer

In una pausa pubblicitaria durante la terza puntata di Sanremo sono andate in onda le prime immagini di Michele Rech Condividi

Netflix ha fatto una sorpresa ai telespettatori del Festival di Sanremo 2023, presentando in anteprima il trailer ufficiale della nuova serie tv di Zerocalcare, intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo. Con le animazioni di Michele Rech, in arte Zerocalcare, e le voci di quest'ultimo e Valerio Mastandrea come l'armadillo coscienzioso, il nuovo progetto televisivo in sei episodi segue il successo di Strappare lungo i bordi per esplorare ancora una volta la mente di questo artista dall'accento romano che con ironia tocca molti temi fondamentali.

Questo mondo non mi renderà cattivo: di cosa parla approfondimento Zerocalcare, Strappare lungo i bordi: trailer ufficiale della serie tv Spesso nella vita veniamo messi sotto pressione, dalla famiglia o dal lavoro, e si rischia di fare scelte sbagliate perché non abbastanza lucidi da decidere la strada più adeguata. Riproponendo il suo stile di racconto e la sua grafica inconfondibile, Zerocalcare racconta una nuova storia divisa per episodi animati in compagnia dei suoi compagni di avventura storici come Secco, Sarah, l’Armadillo. Emotività, riflessioni, digressioni e aneddoti sulla vita, il quotidiano, le relazioni e sensazioni, tutto racchiuso in una serie che avrà anche spazio per i colpi di scena.

Verso il secondo successo GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay in collaborazione con BAO Publishing, e scritta e diretta da Zerocalcare, questa nuova serie proverà a replicare il successo di critica e pubblico di Strappare Lungo i bordi. Dalle prime scene rese note con il trailer sembra che i punti di forza siano simili e che l’immediatezza delle battute e la scrittura frizzante e intelligente, colpiranno un pubblico di tutte le età e di vari gusti. Ancora non è stata confermata una data di uscita precisa ma sarà nel corso del 2023. Restiamo in attesa di aggiornamenti.