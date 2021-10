Zerocalcare, Strappare lungo i bordi: trailer ufficiale della serie tv

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della serie animata presentata ufficialmente alla Festa del Cinema da Roma. Da novembre sarà disponibile sulla piattaforma (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi:

Il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, è uno dei più amati in Italia e le sue opere riscuotono un grande seguito di fan. Ora, i suoi lavori sono pronti anche a sbarcare su Netflix, con l’arrivo della prima serie tv, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

approfondimento Zerocalcare, Strappare lungo i bordi: nuove foto della serie animata “Strappare lungo i bordi” è una serie animata, composta da 6 episodi dalla durata di circa 15 minuti. Non si tratta del primo lavoro di Zerocalcare in tal senso, altre sue storie sono poi state tramutate in animazione, come “La profezia dell’armadillo”, ma “Strappare lungo i bordi” sarà la prima serie tv dall’universo narrativo del noto fumettista. La serie è stata presentata alla Festa del cinema di Roma e a breve arriverà anche sulla piattaforma di Netflix. Il racconto ripercorre i ricordi e gli aneddoti di Sarah e Secco, due amici di sempre, in un evocativo viaggio in treno. Sarà Zerocalcare a doppiare ogni personaggio, tranne quello dell’armadillo che avrà la voce di Valerio Mastandrea. La colonna sonora della serie è firmata invece dal cantautore romano Giancane.

