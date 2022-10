Zerocalcare, al Lucca Comics i francobolli con i suoi personaggi

Lady Cocca, Armadillo e Zerocalcare , alter ego in formato fumetto di Michele Rech , sono le immagini scelte per i tre nuovi francobolli celebrativi emessi oggi, 28 ottobre, da Poste Italiane che, in occasione della Giornata della Filatelia , partecipa anche alla manifestazione Lucca Comics & Games 2022 , la principale rassegna internazionale dedicata a fumetto, illustrazione, videogiochi, cinema e tv.

Non solo Zerocalcare

I tre francobolli disegnati da Zerocalcare sono proposti anche in un apposito foglietto di 100.000 esemplari, che sottolinea il tema scelto per la Giornata della Filatelia con messaggi scritti sui bordi: ''Siamo così ossessionati dal comunicare che ci dimentichiamo il piacere di scrivere'', oppure lo slogan presente anche nei singoli bolli: ''Tornare a scrivere''. Ma il coinvolgimento di Poste Italiane con il Lucca Comics non si esaurisce qui. Presso lo stand ufficiale, sono disponibili anche una cartolina e quattro annulli speciali, uno per ogni giorno della manifestazione, insieme a una cartella filatelica dedicata al famoso manga di Eiichiro Oda, One Piece, le cui storie narrano le gesta Monkey D. Rufy, un ragazzo che lascia la sua isola natale per diventare il re dei pirati. Rimangono disponibili anche tutti i prodotti filatelici già realizzati e dedicati al mondo dei fumetti, come quelli dei Pokémon dello scorso anno. Chi non avesse la possibilità di andare a Lucca, può recarsi agli Uffici postali con sportello filatelico e alle sedi Spazio filatelia di Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Trieste, Firenze, Roma e Napoli, o ancora reperirli online sul sito ufficiale di Poste Italiane.

