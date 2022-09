Lucca Comics & Games 2022: programma, ospiti ed eventi

Tra le tante novità l'arrivo di TimBurton e la Music Arena con il concerto di Cristina D'Avena e non solo. Quest'anno tanti appuntamenti nel palazzo dello sport: ci saranno 1800 posti a sedere e 2mila per i concerti in piedi

Non solo fumetti, videogiochi e manga, ma anche tanta musica, come da tradizione. È online il programma di Lucca Comics & Games 2022, dal 28 ottobre al 1 novembre 2022. Tra le sorprese più grandi l’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv diretta da Tim Burton, che sarà presente a Lucca. Ci saranno anche Nitro e Manuelito per una League of Legend Night e poi seguiranno le semifinali di League of Legend. Cristina D'Avena sarà a Lucca il 31 ottobre in un evento speciale con gli Oliver Onions.