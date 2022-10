No Sleep Till Shengal, il viaggio di Zerocalcare tra gli ezidi

A sette anni da Kobane Calling, un nuovo reportage del fumettista di Rebibbia ci porta nell'enclave ezida del Kurdistan iracheno. Alla scoperta di un desiderio di autonomia soffocato dal potere ascolta articolo Condividi

A sette anni di distanza da Kobane Calling, Zerocalcare torna con un altro libro reportage a fumetti dal Medio Oriente. No Sleep Till Shengal (Bao Publishing, 208 pagine 23 euro) è il racconto di un viaggio nel Nord dell’Iraq, in una enclave del Kurdistan iracheno abitata dagli ezidi, popolo perseguitato per secoli per motivi religiosi, scampato a numerosi tentativi di genocidio, l’ultimo nel 2014 a opera dell’Isis, concluso con circa 5 mila morti e un numero di rapimenti che oscilla tra l 4.200 e le 10.800 persone, per lo più donne giovani o giovanissime.

Un viaggio necessario vedi anche Zerocalcare torna con “No sleep till Shengal” Un viaggio improvviso, a cui il fumettista di Rebibbia viene chiamato dai suoi contatti curdi e a cui non si sottrae, che porta con sé insidie e pericoli ma che è necessario per documentare una realtà. Gli ezidi non sono curdi, non sono musulmani, sono devoti a un antico credo forse di origine zoroastriana, indubbiamente sincretico, certamente considerato pagano e haram dagli islamisti radicali.

Il confederalismo democratico vedi anche Gli Anelli del Potere, Zerocalcare spiega tutto ciò che c'è da sapere Ma gli ezidi hanno deciso di unirsi e ricominciare da quella stessa forma di governo che si sono dati i curdi del Rojava, il confederalismo democratico, un modello paritario ed egualitario, che abbate le barriere tradizionali del patriarcato e prevede per ogni carica due figure, un uomo e una donna. Raccontare Shengal è importante per tener viva la speranza e accesa l’attenzione su un modello possibile, che in alcune zone del Medio Oriente è già realtà, e che anche per questo viene ostacolato da più fronti.

Una guerra nascosta vedi anche Sky TG24 Live In Courmayeur, l'intervista a Zerocalcare. VIDEO No Sleep Till Shengal è un libro profondamente diverso da Kobane Calling. Non è un diario da un fronte di guerra, è un reportage scritto da una zona apparentemente pacificata, ma Shengal è stata ed è ancora centro di tensioni e bersaglio di bombe. L’autonomia ezida è ostacolata dall’Iraq, che vuole riportare quella regione sotto il suo controllo diretto (sebbene i suoi abitanti non abbiano alcuna intenzione di procedere a una secessione) e dalla Turchia, che la vede troppo legata ai curdi e al PKK.

Il ruolo del dubbio e Cartesio leggi anche Zerocalcare consiglia 8 serie da recuperare Zerocalcare racconta tutto questo nel suo stile, umilmente si mette a studiare e altrettanto umilmente non si alza su una cattedra. Si sforza di innescare un processo di dubbio per minare le proprie convinzioni e simpatie personali, affianca all’Armadillo un nuovo e più presente compagno, la testa custodita sotto una campana di vetro di Renato Cartesio, il filosofo del dubbio, messo lì a instillarli le domande più scomode. La narrazione alterna battute e gag a momenti di autentica tensione, e resta costante quella sensazione di oppressione del sentirsi costantemente osservati e spiati dai poteri costituiti.

L'esperienza ezida vedi anche Zerocalcare si racconta a Sky Tg24, fra Kobane e la quarantena Particolarmente forti ed efficaci sono gli interludi in cui, un po’ alla volta, l’autore di Rebibbia racconta la storia di una famiglia ezida: tradita dai peshmerga del Kurdistan iracheno, perseguitata da Daesh, salvata dalle truppe dell’YPJ, legata al PKK da una profonda gratitudine. Alla fine Zerocalcare sembra sciogliere dubbi e riserve, abbracciare del tutto la causa di Shengal, non mancando comunque di dar voce anche all’altra campana.