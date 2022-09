Il fumettista romano spiega su TikTok i fatti salienti de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, per poter arrivare "preparati" alla visione della serie tv Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è uno dei titoli del momento. La serie tv di Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, è arrivata al suo quarto episodio e fa discutere il web, incontrando grandi lodi ma anche aspre critiche dai fan più puristi di Tolkien.

Due romanzi e due trilogie da recuperare

Magari vi sarà venuta voglia di vederla per unirvi al dibattito ma vi siete spaventati all’idea di dover prima recuperare due trilogie filmiche (o due romanzi da oltre 2000 pagine complessive), perché non avete mai visto o letto Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Ecco, a voi ci ha pensato Zerocalcare, che su TikTok ha pubblicato un video di 2 minuti scarsi in cui riassume i fatti salienti delle due vicende.