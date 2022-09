Gli Anelli del Potere: Morfydd Clark, la Galadriel della serie. FOTO

1/14 ©IPA/Fotogramma

Morfydd Clark interpreta l’elfa Galadriel nella nuova serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, disponibile su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). L’attrice è nata in Svezia il 17 marzo 1990, ma si trasferisce in Galles ad appena 2 anni

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO di serie tv