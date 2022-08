Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, ecco la colonna sonora

È disponibile su Amazon Music e Spotify, The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack), la colonna sonora dell'attesa serie di Amazon Prime Video Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. La colonna sonora è composta dal Premio Emmy Bear McCreary e include anche il tema musicale principale The Lord of the Rings: The Rings of Power, composto da Howard Shore, già autore della colonna sonora della trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson, per la quale ha vinto due Oscar (nel 2002 con La Compagnia dell'Anello e nel 2004 con Il Ritorno del Re). La serie debutterà su Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, il 2 settembre.