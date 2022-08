Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. Ecco le Southlands

Cinema

Nasceva 130 anni fa , il 3 gennaio 1892, John Ronald Reuel Tolkien. Venuto al mondo a Bloemfontein, in Sudafrica, primogenito di coloni inglesi originari di Birmingham, trascorre la quasi totalità della sua via in Inghilterra. Nonostante questo, il mondo del suo Paese natale, con i suoi abitanti e le sue tradizioni, avrà una parte importante nell’ispirazione della Contea e degli Hobbit, protagonisti delle sue opere più conosciute

Ragazzo ribelle, con alcuni amici dell’università fonda la TCBS, acronimo di Tea Club and Barrovian Society (club del tè e società Barrovian), che prende il nome dalla consuetudine di bere il tè nella biblioteca del college, dove era proibito. Nel 1916 sposa Edith Bratt, dopo essersi arruolato ed essere partito per la guerra. Anche nel corso della sua vita in trincea non smette di lavorare alla sua lingua delle fate. Dalla moglie ha avuto quattro figli: John Francis Reuel, Michael, Christopher e Priscilla