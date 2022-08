Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, il trailer finale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il trailer definitivo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ora online. Amazon Prime Video ha diffuso il filmato di 2 minuti e 36 secondi che immerge definitivamente gli spettatori in attesa della serie tv nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Protagonisti sono i personaggi creati da J.R.R. Tolkien, Galadriel in primis, che si uniscono per respingere e combattere la minaccia di Sauron. I primi due episodi della serie drama in più stagioni saranno disponibili in esclusiva su Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, in varie lingue in più di 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 2 settembre, con nuovi episodi disponibili ogni settimana. Potete vedere il trailer nel video in alto su questa pagina.