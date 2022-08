Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, due episodi al cinema

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sbarca eccezionalmente al cinema

approfondimento

Per pubblicizzare ulteriormente la serie tv, la produzione ha deciso di mandare in onda mercoledì 31 agosto, in anteprima di due giorni rispetto alla data di uscita su Amazon Prime Video, i primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere direttamente al cinema. A tal proposito, Cinemark ha creato una pagina apposita per l’evento, dove ha comunicato che da lunedì 22 agosto saranno disponibili i biglietti per assistere all’opera. La prenotazione, riservata solo ai membri di Cinemark Movie Rewards, include anche uno snack di 10 dollari. Oltre agli Stati Uniti d’America e il Canada, i primi due episodi saranno trasmessi in alcuni cinema del Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Colombia per un totale di circa 200 località coinvolte in tutto il mondo. Con questa decisione, Amazon spera di spiccare un grande salto in termini di ascolti, calcolando anche l’ingente budget speso per realizzare l’opera, che ammonta a oltre 400 milioni di dollari. Secondo Stuart Nash, ministro per lo Sviluppo Economico e del Turismo della Nuova Zelanda, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà “la più grande serie tv mai realizzata”. Dopo la messa in onda dei primi due episodi, la piattaforma rilascerà una puntata a settimana ogni venerdì, per un totale di otto episodi a chiudere la prima stagione.