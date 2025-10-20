The Diplomat, trama e cast della stagione 3 della serie tv su Netflix

Introduzione
The Diplomat è tornato in tv con la terza stagione in streaming su Netflix, visibile su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. Otto nuovi episodi, tutti rilasciati sulla piattaforma di streaming il 16 ottobre, per proseguire il racconto che con la seconda stagione si era interrotto con la morte del Presidente degli Stati Uniti. Tra colpi di scena, intrighi e nuovi personaggi, in attesa della quarta stagione, già confermata dai produttori.
Quello che devi sapere
The Diplomat 3, data di uscita e dove vederlo
La terza stagione di The Diplomat, la serie televisiva statunitense trasmessa da Netflix dal 2023, è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 16 ottobre con otto nuovi episodi dalla durata compresa tra 41 e 54 minuti.
Lo show è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
The Diplomat 3, la trama e dove eravamo rimasti
Il finale della seconda stagione di The Diplomat, trasmesso nel 2024, aveva lasciato gli spettatori sospesi tra una serie di avvenimenti determinanti per la storia, a partire dalla morte del Presidente degli Stati Uniti Rayburn (l'attore Michael McKean).
L'evento spiana la strada per l'ascesa della vicepresidente Grace Penn (Allison Janney) alla guida del Paese e per la scalata di Kate Wyler (Keri Russell) alla vicepresidenza.
Non mancheranno, però, i colpi di scena a ostacolare il doppio passaggio di testimone. Il marito di Kate, il diplomatico Hal Wyler (Rufus Sewell) potrebbe essere coinvolto nella morte dell'ex Presidente e, come già visto in precedenza, sono le relazioni umane (e quelle matrimoniali, in questo caso), l'aspetto più difficile da gestire nella West Wing. I coniugi Wyler saranno complici o nemici in questa nuova fase delle loro vite pubbliche e private? Le sfide internazionali, per loro, del resto, diventano ancora più grandi e toccherà agire con scaltrezza e diplomazia.
Il cast e le new entry
Il cast della terza stagione di The Diplomat vede in primo piano i già noti protagonisti della serie che diventano ancora più centrali in questi nuovi episodi.
Accanto ai già menzionati Keri Russell, Allison Janney e Rufus Sewell, si piazza stabilmente Bradley Whitford (ex West Wing - Tutti gli uomini del Presidente) nei panni di Todd Penn, marito della nuova Presidente USA.
Nel cast entra anche Aidan Turner (già visto in Rivals) nei panni della spia britannica Callum Ellis.
Tornano coi loro personaggi: Nana Mensah (Billie Appiah), Ato Essandoh (Stuart Hayford), Rory Kinnear (Nicol Trowbridge), Celia Imrie (Margaret Roylin), Ali Ahn (Parco Eidra) e David Gyasi (Austin Dennison).
I temi della serie: potere e relazioni tra uomo e donna
Col suo mix di scrittura brillante, trama ricca di colpi di scena e interpretazioni eccellenti di un cast perfetto nei rispettivi ruoli, The Diplomat si conferma uno degli show più amati dal pubblico della tv in streaming e in particolare da chi apprezza il linguaggio e gli intrecci del political drama.
In questa stagione più che mai gli autori hanno spinto al massimo l'indagine dei rapporti tra i protagonisti. La storia non si occupa più solo dello scontro acceso tra uomo e donna nella corsa ai vertici del potere ma anche del rapporto tra marito e moglie, sempre più delicato all'interno di relazioni di lunga data.
Kate ha a lungo desiderato di occupare un ruolo di maggior prestigio ma adesso che la posizione è a portata di mano, vede allungarsi le ombre delle macchinazioni di suo marito, sempre in bilico tra la figura di complice e di nemico.
Anche in casa Grace gli equilibri non sono meno difficili, specie perché la neo-presidente è disposta a tutto per mantenere la guida del Paese.
Come sempre, non è tutto confinato alla politica che è semplicemente, anche ai piani più alti, il riflesso di una società che sta cambiando. Le riflessioni che nascono dallo show si confermano, come sempre, uno degli aspetti più affascinanti della visione.