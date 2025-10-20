The Diplomat, trama e cast della stagione 3 della serie tv su Netflix

Col suo mix di scrittura brillante, trama ricca di colpi di scena e interpretazioni eccellenti di un cast perfetto nei rispettivi ruoli, The Diplomat si conferma uno degli show più amati dal pubblico della tv in streaming e in particolare da chi apprezza il linguaggio e gli intrecci del political drama.

In questa stagione più che mai gli autori hanno spinto al massimo l'indagine dei rapporti tra i protagonisti. La storia non si occupa più solo dello scontro acceso tra uomo e donna nella corsa ai vertici del potere ma anche del rapporto tra marito e moglie, sempre più delicato all'interno di relazioni di lunga data.

Kate ha a lungo desiderato di occupare un ruolo di maggior prestigio ma adesso che la posizione è a portata di mano, vede allungarsi le ombre delle macchinazioni di suo marito, sempre in bilico tra la figura di complice e di nemico.

Anche in casa Grace gli equilibri non sono meno difficili, specie perché la neo-presidente è disposta a tutto per mantenere la guida del Paese.

Come sempre, non è tutto confinato alla politica che è semplicemente, anche ai piani più alti, il riflesso di una società che sta cambiando. Le riflessioni che nascono dallo show si confermano, come sempre, uno degli aspetti più affascinanti della visione.