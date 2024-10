“The Diplomat”, arriva la nuova stagione: trama e dov'eravamo rimasti

Sbarcano su Netflix il 31 ottobre i nuovi episodi del political drama con protagonista l’ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito Kate Wyler, alle prese con complotti internazionali, un attentato che ha colpito il cuore di Londra e un possibile divorzio dal marito Hal (Rufus Sewell)

Riparte da un complotto e da un’esplosione The Diplomat, la serie con Keri Russell e Rufus Sewell che torna con la seconda stagione il 31 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il political drama prosegue con sei nuovi episodi, dopo una prima stagione di grande successo per cui l’attrice protagonista - in passato star di Felicity e The Americans - ha ottenuto una nomination ai Golden Globe e una agli Emmy: ecco dov’eravamo rimasti e cosa sappiamo sul nuovo capitolo.

Com'era finita la prima stagione Nella prima stagione Kate Wyler (Keri Russell) diventa la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito e, nonostante non si senta adatta a un ruolo di così alto profilo, dimostra una certa abilità fra crisi internazionali e alleanze strategiche, tanto da diventare una figura papabile per la vicepresidenza alla Casa Bianca. Accanto a lei c’è il marito e collega Hal Wyler (Rufus Sewell), uomo dalla levatura ingombrante con il quale la relazione sembra giunta alla fine, tanto che la coppia parla di divorzio. Il primo capitolo di The Diplomat si era chiuso con un notevole cliffhanger: la protagonista ha scoperto che dietro l’attacco a una portaerei britannica c’è il primo ministro in persona, e suo marito è rimasto coinvolto in un’esplosione nel centro di Londra. vedi anche "The Diplomat", il cast della prima stagione. FOTO

Cosa sappiamo dei nuovi episodi La seconda stagione riprende esattamente dal finale della prima, senza salti temporali, con Kate Wyler che insieme al ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi) indaga per capire chi ci sia dietro l’attentato nel cuore della capitale. Il teaser trailer ha rivelato che suo marito Hal è sopravvissuto all'esplosione, quindi l’ambasciatrice deve anche fare i conti con l’annunciato divorzio, sempre che la decisione non venga messa da parte alla luce del possibile incarico da vicepresidente. A peggiorare le cose, arriva la visita proprio della numero due della Casa Bianca Grace Penn (Allison Janney). E non finirà qui: Il 10 ottobre 2024, prima della première della seconda stagione, Netflix ha rinnovato la serie per una terza stagione. vedi anche "The Diplomat", il trailer della prima stagione