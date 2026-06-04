La dedica su Instagram a Napoli: "Il nostro primo stadio Maradona"

"Napoli mia, per te. Il nostro primo Stadio Maradona". Achille Lauro scrive così su Instagram sotto ai post che annunciano la storica data allo stadio di Fuorigrotta, un concerto che sarà un grande abbraccio con i fan e con una città che per lui ha sempre significato molto.

Sarà un live all'insegna dell'emozione e della spettacolarità quello del prossimo giugno e quando manca più di un anno allo storico concerto il cantante pubblica un tributo a Napoli e alla sua gente, un montaggio che raccoglie dichiarazioni spontanee di un pubblico che già lo attende.

Ci sono le immagini di Napoli, del suo mare e dei suoi vicoli e ci sono le luci e i fuochi d'artificio sul palco dei concerti che sono già stati.

La stagione 2027 è ancora tutta da scrivere ma inizia, in un certo senso, adesso, con le date di "Comuni Immortali - Stadi 2026", tutte fissate tra giugno e agosto.

Si inizia il 7 giugno da Rimini, poi la Capitale e lo Stadio Olimpico e Milano, San Siro, data che segnerà anche il debutto delle prime creazioni per Dondup, brand di cui Lauro De Marinis è appena diventato direttore creativo, tra le altre cose.

Il 13 agosto si chiude alla Olbia Arena ma è un arriverderci all'estate prossima con molte più date.