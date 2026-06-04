Il cantante sarà allo stadio Diego Armando Maradona il 19 giugno 2027. Sui social ha raccontato il legame speciale col capoluogo partenopeo che sente fin da quando era un ragazzino
Achille Lauro riempie ulteriormente la sua estate 2027 negli stadi con una tappa per lui speciale: Napoli.
Il cantautore romano che già la scorsa primavera aveva comunicato le date del tour "Per sempre noi" ha annunciato via social, attraverso i suoi canali ufficiali, che si esibirà dal vivo a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona il 19 giugno 2027, concerto che per lui segna una prima volta nell'iconica location partenopea.
I biglietti per il live sono disponibili dal 4 giugno in pre-sale per gli iscritti al canale Bradcast. Il giorno prima hanno avuto accesso all'acquisto gli iscritti a Fan Club Ufficiale dell'artista.
La vendita generale, invece, partirà il 6 giugno alle ore 14.
La dedica su Instagram a Napoli: "Il nostro primo stadio Maradona"
"Napoli mia, per te. Il nostro primo Stadio Maradona". Achille Lauro scrive così su Instagram sotto ai post che annunciano la storica data allo stadio di Fuorigrotta, un concerto che sarà un grande abbraccio con i fan e con una città che per lui ha sempre significato molto.
Sarà un live all'insegna dell'emozione e della spettacolarità quello del prossimo giugno e quando manca più di un anno allo storico concerto il cantante pubblica un tributo a Napoli e alla sua gente, un montaggio che raccoglie dichiarazioni spontanee di un pubblico che già lo attende.
Ci sono le immagini di Napoli, del suo mare e dei suoi vicoli e ci sono le luci e i fuochi d'artificio sul palco dei concerti che sono già stati.
La stagione 2027 è ancora tutta da scrivere ma inizia, in un certo senso, adesso, con le date di "Comuni Immortali - Stadi 2026", tutte fissate tra giugno e agosto.
Si inizia il 7 giugno da Rimini, poi la Capitale e lo Stadio Olimpico e Milano, San Siro, data che segnerà anche il debutto delle prime creazioni per Dondup, brand di cui Lauro De Marinis è appena diventato direttore creativo, tra le altre cose.
Il 13 agosto si chiude alla Olbia Arena ma è un arriverderci all'estate prossima con molte più date.
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I concerti dell'estate 2027
Nel mese di giugno 2027 Achille Lauro canterà dal vivo sui palchi di diverse città d'Italia.
"Per sempre noi" 2027 partirà da Udine, il 3 giugno, si prosegue con Bologna, Bari e Milano, di nuovo San Siro, prima di arrivare a Napoli.
Dopo i live di Torino e Padova si torna allo Stadio Olimpico per la reunion dell'artista nato a Verona ma romano d'adozione.
Al momento, l'unica data del mese di luglio è quella del 10 a Messina, allo stadio Franco Scoglio.
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Napoli e i ricordi di giovinezza
Tra Roma e Napoli, Achille Lauro si abbandona ai ricordi sui social dove ha iniziato ad allertare per giorni i fan a proposito di una sorpresa che avrebbe fatto felici i suoi fan partenopei.
Sempre sui social, ha condiviso alcune memorie personali, ricordi di giovinezza nella città che gli ha rubato il cuore.
“Sono innamorato di Napoli da quando, da ragazzino, scappavo con la mia fidanzata e scendevo da Roma fino a Marechiaro. ‘Vedi Napoli e poi muori’, nulla di più vero”, scrive l'artista, iniziando il suo personale conto alla rovescia con una città dove per lui sarà dolcissimo tornare.
Manca ancora molto al tour dell'estate 2027 e le date potrebbero aumentare ancora. C'è tutto il tempo per nuove sorprese.
©Getty
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