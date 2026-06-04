Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Udine

Dopo il concerto di Udine, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio San Siro di Milano. Successivamente, il cantautore si esibirà a Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino

eros ramazzotti a udine, la possibile scaletta

Dopo il successo del tour europeo, Eros Ramazzotti è pronto ai sette concerti negli stadi italiani. Sabato 6 giugno il cantautore si esibirà al Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Una storia importante uscito nel novembre dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 16 aprile al concerto di Bratislava:

Taxi Story

Quanto amore sei

Un cuore con le ali

Una Emoción para Siempre

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Stella gemella

Adesso tu

Una storia importante

Stupide parole romantiche

Più che puoi

Dove c’è musica

La luce buona delle stelle

Se bastasse una canzone

Musica è

Un’altra te

Terra promessa

Fuoco nel fuoco

Cosas de la vida

Un angelo disteso al sole

Più bella cosa