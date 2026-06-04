Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Udine

Dopo il concerto di Udine, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio San Siro di Milano. Successivamente, il cantautore si esibirà a Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino
Al via il nuovo tour negli stadi. Il 6 giugno Eros Ramazzotti porterà la sua musica sul palco del Bluenergy Stadium di Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Adesso tu: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
eros ramazzotti a udine, la possibile scaletta
Dopo il successo del tour europeo, Eros Ramazzotti è pronto ai sette concerti negli stadi italiani. Sabato 6 giugno il cantautore si esibirà al Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Una storia importante uscito nel novembre dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 16 aprile al concerto di Bratislava:
- Taxi Story
- Quanto amore sei
- Un cuore con le ali
- Una Emoción para Siempre
- I Belong to You (Il ritmo della passione)
- Stella gemella
- Adesso tu
- Una storia importante
- Stupide parole romantiche
- Più che puoi
- Dove c’è musica
- La luce buona delle stelle
- Se bastasse una canzone
- Musica è
- Un’altra te
- Terra promessa
- Fuoco nel fuoco
- Cosas de la vida
- Un angelo disteso al sole
- Più bella cosa
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Dopo il concerto di Udine, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio San Siro di Milano. Successivamente, il cantautore si esibirà a Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Questo il calendario dei concerti:
- 9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
- 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
Eros Ramazzotti è tra gli artisti italiani più famosi a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Dove c’è musica, Stilelibero, Calma apparente e Perfetto. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Adesso tu, Più bella cosa, L’aurora, Fuoco nel fuoco, L’ombra del gigante, Un’emozione per sempre e La nostra vita. Spazio anche alle collaborazioni: da I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia a Non siamo soli con Ricky Martin passando per Più che puoi con Cher e Inevitabile con Giorgia.
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