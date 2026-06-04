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Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Udine

Musica

Matteo Rossini

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Dopo il concerto di Udine, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio San Siro di Milano. Successivamente, il cantautore si esibirà a Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino

Al via il nuovo tour negli stadi. Il 6 giugno Eros Ramazzotti porterà la sua musica sul palco del Bluenergy Stadium di Udine. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Adesso tu: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

eros ramazzotti a udine, la possibile scaletta

Dopo il successo del tour europeo, Eros Ramazzotti è pronto ai sette concerti negli stadi italiani. Sabato 6 giugno il cantautore si esibirà al Bluenergy Stadium, questo l’indirizzo: piazzale Argentina, 3, 33100, Udine. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore  21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Una storia importante uscito nel novembre dello scorso anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 16 aprile al concerto di Bratislava:

  • Taxi Story
  • Quanto amore sei
  • Un cuore con le ali
  • Una Emoción para Siempre
  • I Belong to You (Il ritmo della passione)
  • Stella gemella
  • Adesso tu
  • Una storia importante
  • Stupide parole romantiche
  • Più che puoi
  • Dove c’è musica
  • La luce buona delle stelle
  • Se bastasse una canzone
  • Musica è
  • Un’altra te
  • Terra promessa
  • Fuoco nel fuoco
  • Cosas de la vida
  • Un angelo disteso al sole
  • Più bella cosa

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Dopo il concerto di Udine, martedì 9 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio San Siro di Milano. Successivamente, il cantautore si esibirà a Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. Questo il calendario dei concerti:

  • 9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
  • 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
  • 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
  • 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
  • 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
  • 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

 

Eros Ramazzotti è tra gli artisti italiani più famosi a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Dove c’è musica, Stilelibero, Calma apparente e Perfetto. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Adesso tu, Più bella cosa, L’aurora, Fuoco nel fuoco, L’ombra del gigante, Un’emozione per sempre e La nostra vita. Spazio anche alle collaborazioni: da I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia a Non siamo soli con Ricky Martin passando per Più che puoi con Cher e Inevitabile con Giorgia.

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