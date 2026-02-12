Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata

L'annuncio è stato dato dal conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti. La popstar di New York ha duettato con l'artista romano nel suo ultimo progetto discografico condividendo il brano L'Aurora
La terza serata di Sanremo 2026 vedrà come super ospiti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. La popstar di New York ha partecipato al recente album di Eros Ramazzotti, intitolato Una Storia Importante/Una Historia Importante condividendo il brano L'Aurora, scritto dall'artista romano per sua figlia Aurora. Saranno sul palco dell'Ariston la terza sera, quindi quella di giovedì 26 febbraio (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO). "Per la prima volta saranno insieme dal vivo in una anteprima mondiale", ha commentato Carlo Conti. Eros Ramazzotti festeggerà al Festival i quarant'anni dalla vittoria tra i Big con Adesso Tu.
RAMAZZOTTI-KEYS ANTEPRIMA MONDIALE DAL VIVO
Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai Grammy® Awards, cantautrice, musicista, produttrice, fondatrice di Keys Soulcare, autrice bestseller del New York Times, produttrice cinematografica/televisiva e teatrale di Broadway, imprenditrice e una voce potente nel mondo dell'attivismo, ha partecipa a un incredibile duetto con Eros Ramazzotti in una delle canzoni più preziose e intime del suo repertorio. Nella nuova versione de L’aurora, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico, capace di donare alla canzone una nuova emozione e una luce inaspettata.
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti