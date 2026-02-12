Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys ospiti della terza serata

L'annuncio è stato dato dal conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti. La popstar di New York ha duettato con l'artista romano nel suo ultimo progetto discografico condividendo il brano L'Aurora

La terza serata di Sanremo 2026 vedrà come super ospiti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. La popstar di New York ha partecipato al recente album di Eros Ramazzotti, intitolato Una Storia Importante/Una Historia Importante condividendo il brano L'Aurora, scritto dall'artista romano per sua figlia Aurora. Saranno sul palco dell'Ariston la terza sera, quindi quella di giovedì 26 febbraio (GUARDA LO SPECIALE SANREMO - LE NOSTRE PAGELLE DOPO I PRE ASCOLTI - TUTTI I DUETTI E IL COMMENTO). "Per la prima volta saranno insieme dal vivo in una anteprima mondiale", ha commentato Carlo Conti. Eros Ramazzotti festeggerà al Festival i quarant'anni dalla vittoria tra i Big con Adesso Tu.