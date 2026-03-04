David e Victoria Beckham, gli auguri al figlio Brooklyn per compleanno

David Beckham e Victoria Beckham hanno augurato buon compleanno al figlio Brooklyn Peltz Beckham, che oggi, mercoledì 4 marzo, ha compiuto 27 anni. “Oggi 27 anni”, ha scritto in una story Instagram l’ex campione di calcio per accompagnare una foto dove lui e la moglie sorridono in piscina in compagnia del figlio ancora bambino. “Buon compleanno tesoro, ti vogliamo bene”. La didascalia di un’altra foto in bianco e nero, invece, recita: “Buon compleanno Bust [Buster è il soprannome che David Beckham ha dato al figlio Brooklyn, ndr]. Ti amo”. Anche l’ex Spice Girl ha rivolto sui social un pensiero al figlio. Sempre nelle story Instagram, ha pubblicato una foto di lei da giovane con il figlio piccolo, corredata da emoji a forma di cuore rosso: “Buon 27º compleanno Brooklyn, ti amo tantissimo”. Nulla di strano, se non fosse che il 19 gennaio il primogenito della coppia aveva accusato la famiglia di aver tentato di rovinare la sua relazione con l’attuale moglie, Nicola Peltz Beckham, 31 anni. Secondo lui, infatti, la madre Victoria avrebbe cercato di sabotare in vari modi il loro matrimonio, celebrato nel 2022, in particolare annullando all’ultimo momento la creazione dell’abito da sposa per la consorte e “rubando” il loro primo ballo di nozze, perché avrebbe danzato con il figlio in modo “inappropriato”. Brooklyn ha poi aggiunto che il padre David si sarebbe rifiutato di incontrare lui e la moglie a Londra in occasione del suo 50º compleanno, “a meno che non si trattasse della sua grande festa”. Infine, il ragazzo ha sottolineato di essere stato controllato per tutta la vita da persone ossessionate dall’immagine pubblica. Alcuni invitati, tuttavia, hanno contestato il racconto. Infatti, se da un lato il dj Fat Tony ha confermato le affermazioni di Brooklyn sul “ballo imbarazzante” con la madre, dall’altro, invece, il cantante Marc Anthony ha dichiarato che la narrazione degli eventi “non corrispondeva affatto alla verità”. Recentemente, una fonte ha rivelato alla rivista People che “David e Victoria hanno chiesto ripetutamente a Brooklyn e a Nicola di incontrarsi e di parlare per andare avanti”. La fonte ha aggiunto che “David ama i suoi figli. Sono tutto per lui”. Al contrario, un’altra fonte vicina a Brooklyn e a Nicola avrebbe invece negato che ciò corrisponda al vero.