David e Victoria Beckham, gli auguri al figlio Brooklyn per compleanno

David e Victoria Beckham, gli auguri al figlio Brooklyn per il compleannoSpettacolo
Nonostante la recente rottura, l'ex calciatore e l'ex Spice Girl hanno rivolto un pensiero al primogenito, che il 4 marzo ha compiuto 27 anni: "Ti vogliamo bene"
David Beckham e Victoria Beckham hanno augurato buon compleanno al figlio Brooklyn Peltz Beckham, che oggi, mercoledì 4 marzo, ha compiuto 27 anni. “Oggi 27 anni”, ha scritto in una story Instagram l’ex campione di calcio per accompagnare una foto dove lui e la moglie sorridono in piscina in compagnia del figlio ancora bambino. “Buon compleanno tesoro, ti vogliamo bene”. La didascalia di un’altra foto in bianco e nero, invece, recita: “Buon compleanno Bust [Buster è il soprannome che David Beckham ha dato al figlio Brooklyn, ndr]. Ti amo”. Anche l’ex Spice Girl ha rivolto sui social un pensiero al figlio. Sempre nelle story Instagram, ha pubblicato una foto di lei da giovane con il figlio piccolo, corredata da emoji a forma di cuore rosso: “Buon 27º compleanno Brooklyn, ti amo tantissimo”. Nulla di strano, se non fosse che il 19 gennaio il primogenito della coppia aveva accusato la famiglia di aver tentato di rovinare la sua relazione con l’attuale moglie, Nicola Peltz Beckham, 31 anni. Secondo lui, infatti, la madre Victoria avrebbe cercato di sabotare in vari modi il loro matrimonio, celebrato nel 2022, in particolare annullando all’ultimo momento la creazione dell’abito da sposa per la consorte e “rubando” il loro primo ballo di nozze, perché avrebbe danzato con il figlio in modo “inappropriato”. Brooklyn ha poi aggiunto che il padre David si sarebbe rifiutato di incontrare lui e la moglie a Londra in occasione del suo 50º compleanno, “a meno che non si trattasse della sua grande festa”. Infine, il ragazzo ha sottolineato di essere stato controllato per tutta la vita da persone ossessionate dall’immagine pubblica. Alcuni invitati, tuttavia, hanno contestato il racconto. Infatti, se da un lato il dj Fat Tony ha confermato le affermazioni di Brooklyn sul “ballo imbarazzante” con la madre, dall’altro, invece, il cantante Marc Anthony ha dichiarato che la narrazione degli eventi “non corrispondeva affatto alla verità”. Recentemente, una fonte ha rivelato alla rivista People che “David e Victoria hanno chiesto ripetutamente a Brooklyn e a Nicola di incontrarsi e di parlare per andare avanti”. La fonte ha aggiunto che “David ama i suoi figli. Sono tutto per lui”. Al contrario, un’altra fonte vicina a Brooklyn e a Nicola avrebbe invece negato che ciò corrisponda al vero.
IL MESSAGGIO DELLA SORELLINA HARPER IL GIORNO DI SAN VALENTINO
Il giorno di San Valentino Harper Beckham, 14 anni, l’ultimogenita di Victoria Beckham e David Beckham, aveva condiviso sul suo account Instagram privato una vecchia foto in bianco e nero in compagnia dei tre fratelli maggiori Brooklyn, 26 anni, Romeo, 23 anni, e Cruz, 20 anni. “Vi voglio un bene così grande che le parole non possono descriverlo”, aveva scritto la ragazzina prima di taggare tutti loro nello scatto, che mostrava Romeo e Cruz in piedi in piscina dietro Brooklyn e lei, che gli stringeva le braccia intorno al collo. “Buon San Valentino ai fratelli migliori del mondo”, aveva proseguito in un’altra story dove ha pubblicato un’altra foto accompagnata dalla canzone Big Girls Don’t Cry di Fergie, poi ripubblicata da mamma Victoria con l’aggiunta di un’emoji a forma di cuore rosso. Anche gli omaggi di Harper ai fratelli erano arrivati sulla scia delle accuse del fratello Brooklyn ai genitori.
