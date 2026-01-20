Victoria Beckham avrebbe annullato all'ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, e avrebbe poi rovinato il primo ballo del figlio con sua moglie. Il racconto di Brooklyn nelle Instagram stories

Brooklyn Beckham ha rotto il silenzio sulla faida con i genitori, pubblicando alcune Instagram stories che non lasciano spazio a dubbi.

Il figlio maggiore di David e Victoria, 26 anni, ha affermato di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi con la sua famiglia. Anzi: è deciso a farsi valere, "per la prima volta nella mia vita".

Cos'è successo al matrimonio di Brooklyn e Nicola

Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz, 31 anni, sono al centro del gossip da diversi mesi, complice l'assenza agli eventi più importanti della famiglia Beckham (tra cui il 50° compleanno e il cavalierato di David). Ma se prima era solo gossip, ora vi è la certezza: la frattura c'è, ed è persino più grande di quanto si potesse credere.

Su Instagram, Brooklyn Beckham ha raccontato di essere stato a lungo "controllato da una famiglia che dà più importanza all'immagine pubblica" e che, da quando è con Nicola, ha trovato "pace e sollievo" dopo aver combattuto contro un'ansia paralizzante.

Il maggiore dei Beckham ha affermato che le fratture all'interno della famiglia sono iniziate durante il suo matrimonio nell'aprile 2022. Victoria e David "hanno cercato incessantemente" di rovinare la sua relazione con Nicola: la madre, secondo le sue parole, avrebbe annullato la realizzazione dell'abito della futura sposa all'ultimo minuto. Non solo: avrebbe sabotato anche il loro primo ballo da marito e moglie. "Mia madre mi ha impedito di ballare il primo ballo con mia moglie, che era stato programmato con settimane di anticipo sulle note di una canzone d'amore. Davanti ai 500 invitati, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco: nel programma era previsto il ballo con Nicole, invece ho dovuto ballare con mia madre". Il 26enne ha poi continuato: "Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita".

Così, nel 2025, Brooklyn e Nicola hanno rinnovato i voti. Ma senza David e Victoria.

Il ruolo di David

Brooklyn ha anche attaccato suo padre, dicendo di essere effettivamente andato nel Regno Unito per partecipare ai festeggiamenti dei suoi 50 anni. Tuttavia, David si sarebbe rifiutato di vederlo prima della festa. E avrebbe chiesto al figlio di non portare Nicola al party.

"I post sui social media, gli eventi familiari e le relazioni false sono stati una costante di tutta la mia vita", ha spiegato Brooklyn, confessando di non aver mai voluto parlare pubblicamente del rapporto coi suoi genitori. Tuttavia, si è sentito costretto: "Recentemente, ho visto con i miei occhi fino a che punto i miei genitori sono disposti a spingersi per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a spese di persone innocenti, per preservare la loro facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla."