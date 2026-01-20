Brooklyn Beckham sulla rottura coi genitori: "Umiliato al matrimonio con Nicola Peltz"Spettacolo
Victoria Beckham avrebbe annullato all'ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, e avrebbe poi rovinato il primo ballo del figlio con sua moglie. Il racconto di Brooklyn nelle Instagram stories
Brooklyn Beckham ha rotto il silenzio sulla faida con i genitori, pubblicando alcune Instagram stories che non lasciano spazio a dubbi.
Il figlio maggiore di David e Victoria, 26 anni, ha affermato di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi con la sua famiglia. Anzi: è deciso a farsi valere, "per la prima volta nella mia vita".
Cos'è successo al matrimonio di Brooklyn e Nicola
Brooklyn e sua moglie Nicola Peltz, 31 anni, sono al centro del gossip da diversi mesi, complice l'assenza agli eventi più importanti della famiglia Beckham (tra cui il 50° compleanno e il cavalierato di David). Ma se prima era solo gossip, ora vi è la certezza: la frattura c'è, ed è persino più grande di quanto si potesse credere.
Su Instagram, Brooklyn Beckham ha raccontato di essere stato a lungo "controllato da una famiglia che dà più importanza all'immagine pubblica" e che, da quando è con Nicola, ha trovato "pace e sollievo" dopo aver combattuto contro un'ansia paralizzante.
Il maggiore dei Beckham ha affermato che le fratture all'interno della famiglia sono iniziate durante il suo matrimonio nell'aprile 2022. Victoria e David "hanno cercato incessantemente" di rovinare la sua relazione con Nicola: la madre, secondo le sue parole, avrebbe annullato la realizzazione dell'abito della futura sposa all'ultimo minuto. Non solo: avrebbe sabotato anche il loro primo ballo da marito e moglie. "Mia madre mi ha impedito di ballare il primo ballo con mia moglie, che era stato programmato con settimane di anticipo sulle note di una canzone d'amore. Davanti ai 500 invitati, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco: nel programma era previsto il ballo con Nicole, invece ho dovuto ballare con mia madre". Il 26enne ha poi continuato: "Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita".
Così, nel 2025, Brooklyn e Nicola hanno rinnovato i voti. Ma senza David e Victoria.
Il ruolo di David
Brooklyn ha anche attaccato suo padre, dicendo di essere effettivamente andato nel Regno Unito per partecipare ai festeggiamenti dei suoi 50 anni. Tuttavia, David si sarebbe rifiutato di vederlo prima della festa. E avrebbe chiesto al figlio di non portare Nicola al party.
"I post sui social media, gli eventi familiari e le relazioni false sono stati una costante di tutta la mia vita", ha spiegato Brooklyn, confessando di non aver mai voluto parlare pubblicamente del rapporto coi suoi genitori. Tuttavia, si è sentito costretto: "Recentemente, ho visto con i miei occhi fino a che punto i miei genitori sono disposti a spingersi per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a spese di persone innocenti, per preservare la loro facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla."
I fratelli
"Da quando ho iniziato a farmi valere con la mia famiglia, ho ricevuto infiniti attacchi dai miei genitori, sia in privato che in pubblico, inviati alla stampa su loro ordine", ha affermato Brooklyn Beckham. "Persino i miei fratelli sono stati spinti ad attaccarmi sui social media, prima di bloccarmi all'improvviso la scorsa estate". La sua versione smentirebbe dunque quella di Cruz, secondo cui il fratello maggiore avrebbe bloccato l'intera famiglia. "Mia madre e mio padre non avrebbero mai smesso di seguire il loro figlio... Cerchiamo di essere chiari. Si sono svegliati bloccati... come me", ha scritto Cruz sui social qualche mese fa.
"La mia famiglia ha costantemente mancato di rispetto a mia moglie, nonostante i nostri sforzi. Mia madre ha ripetutamente invitato donne del mio passato ai nostri eventi per metterla a disagio", ha proseguito Brooklyn nelle storie. Il riferimento è probabilmente alla modella Kim Turnbull, sua ex poi legata al fratello Romeo.
"La mia famiglia attribuisce più importanza al'immagine pubblica che a qualsiasi altra cosa. Il marchio Beckham viene prima di tutto. L'amore familiare si decide in base a quanto si pubblica sui social media o alla rapidità con cui si lascia tutto per presentarsi e posare per una foto di famiglia, anche a discapito dei nostri obblighi professionali", ha concluso.
Per il momento, Victoria e David non hanno risposto alle accuse del figlio.