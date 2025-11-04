Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

David Beckham nominato Cavaliere da Re Carlo: le foto a Windsor con Victoria e i genitori

Mondo fotogallery
5 foto
Ansa/Getty

L’ex calciatore del Manchester United ha ricevuto il titolo di Knight Bachelor per i suoi servizi resi allo sport e alla beneficenza. Con lui la moglie e stilista, che ha confezionato l’abito del marito, e i genitori Ted e Sandra. Beckham: "Immensamente orgoglioso"

ULTIME FOTOGALLERY

David Beckham nominato Cavaliere da Re Carlo III: le foto a Windsor

Mondo

L’ex calciatore del Manchester United ha ricevuto il titolo di Knight Bachelor per i suoi servizi...

5 foto

Stefano Pioli, dal campo alla panchina. La fotostoria dell'allenatore

Sport

Da calciatore ha indossato anche la maglia della Juventus. Poi come tecnico una lunga gavetta che...

26 foto

Eicma 2025, tutte le le novità all'esposizione dedicata alle due ruote

Motori

Oltre 730 espositori, più di 2mila marchi e 50 Paesi rappresentati (tra cui 10  presenti per...

10 foto

Festa 4 novembre, Mattarella depone la corona al Milite Ignoto. FOTO

Politica

"Oggi nuovi conflitti si sono affacciati in Europa e nel Mediterraneo. Serve creare una comune...

17 foto

Il Principe William gioca a beach volley sulla spiaggia di Copacabana

Mondo

Il principe di Galles dal 3 al 5 novembre è in Brasile, in quella che è la sua prima visita nel...

8 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Media: "Coloni israeliani assaltano Moschea Al-Aqsa". LIVE

    live Mondo

    Decine di coloni israeliani hanno preso d'assalto il complesso religioso, sotto la stretta...

    Convocato ambasciatore russo dopo crollo Roma. Mosca: "Scortesia"

    live Mondo

    "Finché il governo italiano manda soldi a Kiev, crollerà tutto" ha detto la portavoce del...

    Morto Kim Yong-nam, per anni a capo della diplomazia nordcoreana

    Mondo

    "Il compagno Kim Yong-nam, un rivoluzionario della vecchia generazione che ha lasciato...