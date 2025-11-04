David Beckham nominato Cavaliere da Re Carlo III: le foto a Windsor

David Beckham nominato Cavaliere da Re Carlo: le foto a Windsor con Victoria e i genitori
L’ex calciatore del Manchester United ha ricevuto il titolo di Knight Bachelor per i suoi servizi resi allo sport e alla beneficenza. Con lui la moglie e stilista, che ha confezionato l’abito del marito, e i genitori Ted e Sandra. Beckham: "Immensamente orgoglioso"
- David Beckham è stato nominato Knight Bachelor, ovvero Cavaliere, da Re Carlo III. Questo titolo rende l’ex calciatore ufficialmente Sir David Beckham. La cerimonia di investitura è avvenuta il 4 novembre nel castello di Windsor
- Beckham aspettava da tempo questa investitura, per la quale era stato proposto per la prima volta più di dieci anni fa. Il campione di calcio britannico del Manchester United è stato nominato Cavaliere per i suoi servizi resi allo sport e alla beneficenza
- Al momento della nomina l’ex calciatore si è detto "immensamente orgoglioso" di tale onore. “Aver giocato per il mio Paese ed esserne stato il capitano è stato il più grande privilegio della mia carriera e, letteralmente, un sogno d'infanzia che si è avverato”, ha commentato dopo aver ricevuto la notizia
- L’ex calciatore inglese, dopo aver ricevuto il titolo, ha posato per alcune fotografie nei giardini del castello insieme alla moglie, cantante e stilista, Victoria. La donna, che indossava un elegante abito lungo nero e cappellino con veletta, ha confezionato personalmente anche l’abito grigio scuro del marito
- Ad accompagnare Beckham a Windsor c’erano anche i suoi genitori, Ted e Sandra