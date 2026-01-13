Victoria e David Beckham, figlio Brooklyn avrebbe rotto con i genitori

La presunta faida familiare tra i coniugi Victoria e David Beckham , il figlio Brooklyn Beckham , 26 anni, e la moglie di lui, Nicola Peltz , 31 anni, sembra proseguire. Secondo la stampa internazionale, infatti, Brooklyn avrebbe inviato ai genitori una diffida tramite studio legale per ordinare loro di rivolgersi a lui solo tramite avvocati, di non taggarlo sui social media e di non rilasciare dichiarazioni pubbliche sul suo conto. La situazione, già molto tesa, sarebbe precipitata dopo che il ragazzo sarebbe venuto a conoscenza di riunioni di famiglia nelle quali i genitori avrebbero parlato male della moglie. In particolare, Victoria e David avrebbero insinuato che Nicola manipoli il figlio e che l’abbia allontanato dalla loro famiglia. Lo scorso dicembre, Brooklyn aveva bloccato su Instagram sia i genitori, sia i fratelli Cruz e Romeo, mentre Nicola ha cancellato da Instagram ogni traccia della famiglia del marito, compreso l’omaggio alla “bellissima suocera” Victoria per i 50 anni che aveva compiuto nel 2024. Secondo le indiscrezioni, l’evento scatenante sarebbe stato un “mi piace” che l’ex Spice Girl avrebbe lasciato sotto un video dove Brooklyn spiegava in veste di chef come arrostire un pollo. I fan, che avevano notato l’interazione, avevano allora chiesto a Brooklyn in numerosi commenti di fare pace con la sua famiglia. Il ragazzo avrebbe quindi bloccato i parenti per impedire loro di manifestarsi sul suo profilo social. Il vero motivo del presunto allontanamento, però, non sarebbe ancora noto. Alcuni ritengono che l’iniziativa possa riguardare direttamente Nicola, che non sopporterebbe la suocera Victoria e avrebbe “fatto litigare tutti”, mentre altri ricollegherebbero gli eventi a presunte questioni economiche, nello specifico perché “David e Victoria non hanno dato a Brooklyn milioni di sterline per acquistare una casa in California”. In ogni caso, lo scorso settembre Brooklyn aveva dichiarato al Daily Mail di non dare peso alle voci sui suoi rapporti con la famiglia: “Non sto perdendo il sonno per il trauma che ruota attorno al mio cognome”. Finora, Victoria e David non hanno commentato la questione.

LE VOCI SUI TENTATIVI DI RIAVVICINAMENTO

Intanto, una fonte aveva riferito alla rivista People che Victoria e David Beckham avrebbero tentato di ricucire i rapporti con il figlio Brooklyn e con sua moglie Nicola Peltz. “David e Victoria hanno chiesto ripetutamente a Brooklyn e a Nicola di incontrarsi e di parlare per andare avanti”, ha detto. “Naturalmente hanno invitato Brooklyn e Nicola [alla cerimonia di investitura per l’assegnazione del titolo di cavaliere a David Beckham lo scorso ottobre, ndr]. Sono sempre stati invitati a tutte le occasioni o eventi familiari, sia privati che pubblici”. Un’altra fonte, stavolta vicina a Nicola, ha però smentito tale versione. “L’affermazione secondo la quale Brooklyn e Nicola sarebbero stati invitati a tutti gli eventi e che David e Victoria avrebbero fatto sforzi onesti per sistemare le cose è falsa”, ha detto. “Nessuno dei due genitori ha più contattato Nicola da quasi un anno”. A Capodanno, David aveva condiviso su Instagram un post con i momenti preferiti del 2025 in compagnia dei figli Romeo, Cruz e Harper. Sulle story Instagram, inoltre, ha incluso anche uno scatto con Brooklyn. “Vi amo tutti così tanto”, aveva scritto. “David ama i suoi figli. Sono tutto per lui”, aveva dichiarato una fonte interna a People. Lo scorso maggio, un’altra fonte aveva dichiarato alla rivista che “la loro relazione non è assolutamente irreparabile. Si amano e sono sempre presenti per [Brooklyn]. Sono solo feriti e delusi dal fatto che lui non abbia più alcun ruolo nella vita familiare”.