Mel C conferma la reunion delle Spice Girls

I fan delle Spice Girls hanno di che gioire. Mel C ha confermato che, in vista del trentesimo anniversario della band (nel 2026), il gruppo si riunirà. La cantante, 51 anni, è stata ospite di Good Morning America per promuovere il suo nono album Sweat. Alla domanda se le Spice Girls sarebbero tornate insieme, ha risposto: "Resto ottimista. L'anno prossimo è il nostro trentesimo anniversario. Siamo andate in tour nel 2019, abbiamo fatto alcuni concerti negli stadi nel Regno Unito ed è stato incredibile".

Cosa ha detto Mel C

"Siamo così orgogliosi dell'eredità che abbiamo. Ci sono nuove generazioni di fan che adorano le Spice Girls, quindi mi piacerebbe tornare sul palco con le ragazze", ha detto Mel C. "Ne stiamo parlando: stiamo valutando quali opportunità ci sono là fuori. Ciò che ci frena è che ci teniamo molto a questa cosa, vogliamo essere sicuri che sia la cosa giusta".

Le parole di Mel B arrivano dopo che i fan di Victoria Beckham hanno visto la loro benianima postare un duetto di Viva Forever con il figlio ventenne Cruz. La Posh Spice, 51 anni, ha dimostrato di essere ancora la Spice Girl di un tempo, mentre cantava accompagnata alla chitarra. Un'esibizione, la sua, accolta con enorme entusiasmo anche perché Victoria non ha preso parte alla reunion del 2019 (la sua ultima apparizione nel gruppo risale al 2012, quando si esibì alle Olimpiadi estive).