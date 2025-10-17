Spice Girls, Mel C torna solista con il singolo Sweat

Esplora tutte le offerte Sky
Il singolo Sweat è il primo estratto dal nuovo album in uscita il 1° maggio del prossimo anno. Annunciato anche un concerto alla O2 Academy Brixton di Londra

Mel C è tornata! A distanza di circa cinque anni dall’uscita dell’album solista Melanie C, Sporty Spice (FOTO) ha lanciato il nuovo singolo Sweat dalle sonorità dance e pop. Il brano sarà incluso nell’album in uscita nel 2026. Annunciato anche un concerto a Londra.

Mel c, è uscito il singolo sweat

Dopo aver conquistato il mondo con le Spice Girls, nel 1999 Mel C ha dato il via alla carestia solista con l’album Northern Star contenente la hit I Turn to You. Negli anni successivi la popstar ha proseguito la carriera solista e nella girl band vendendo milioni di copie a livello internazionale. Ora, l’artista è tornata con il singolo Sweat, primo estratto dal nuovo progetto discografico in arrivo il 1° maggio del prossimo anno.

 

Inoltre, la cantante ha annunciato uno show alla O2 Academy Brixton di Londra per il 23 ottobre 2026. In occasione del lancio di Sweat, Mel C ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower: “Sono così felice che questa canzone sia finalmente tutta vostra. Ballatela, correteci e fatela vostra”. Sporty Spice ha aggiunto: “Sono cresciuta con quell'energia pura e positiva, e ora è tornata. Andiamo!”.

Approfondimento

Victoria Beckham, esce la docuserie: 13 curiosità sulla ex Spice Girl

Dopo il primo album come solista, nel 2003 Mel C è tornata con Reason proseguendo poi con numerosi altri album, tra i quali This Time del 2007. Tra i suoi brani da solista ricordiamo First Day of My Life, On the Horizon e Never Be The Same Again con Lisa Lopes. Inoltre, nel 2000 Mel C ha ricevuto una nomination nella categoria Best British Female ai BRIT Awards.

Approfondimento

Spice Girls, il matrimonio di Mel B con Rory McPhee a Londra

Mel C si è fatta conoscere al pubblico con le Spice Girls, la girl band formata anche da Emma Bunton, Geri Halliweel, Mel B e Victoria Beckham (FOTO). La formazione ha pubblicato tre album divenendo uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica. Ricordiamo hit come Wannabe, Say You’ll Be There, Spice Up Your Life, Stop e Viva Forever. Nel 2019 Mel C, Emma, Geri e Mel B sono tornate insieme per tredici appuntamenti live registrando il tutto esaurito. Nonostante varie indiscrezioni su una possibile reunion imminente, al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

