Spice Girls, il filmato virale in cui un ragazzo ricrea un loro video

È il 1996 quando Emma, Geri, Victoria, Mel B e Mel C pubblicano il singolo Say You’ll Be There, a distanza di oltre venticinque anni un ragazzo ha ricreato l’iconico videoclip delle Spice Girls.

spice girls, il video su instagram approfondimento Geri Halliwell compie 50 anni, la storia dell'ex Ginger Spice L’uscita di Wannabe ha lanciato la carriera delle Spice Girls divenute velocemente delle icone mondiali, il secondo brano Say You’ll Be There ne ha confermato il successo scalando anche le classifiche a livello internazionale.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Nelle scorse ore la girl band ha pubblicato il filmato realizzato da Corey O'Brien e diventato virale su Instagram tanto da contare al momento numerosi commenti e più di 40.000 like. Nel video il ragazzo ha ricreato tutti gli outfit delle cinque componenti prestando grande attenzione alle sequenze del videoclip.

approfondimento Spice Girls, la reunion per la finale degli Europei femminili Say You’ll Be There è il secondo brano estratto dall’album di debutto Spice, arrivato al primo posto della US Billboard 200.

Tra le canzoni più amate del disco delle Spice Girls troviamo sicuramente 2 Become 1, Mama e Who Do You Thunk You Are.

L’album successivo Spiceworld ha poi lanciato altri brani come Spice Up Your Life, Too Much e Stop.

