LEGO, in arrivo il set delle Spice Girls

Emma , Geri , Mel B , Victoria e Mel C , cinque artiste che non hanno bisogno di presentazioni. Nelle scorse ore l’account Instagram del brand danese LEGO ha annunciato l’arrivo di un set esclusivo dedicato proprio a una delle girl band più famose nella storia della musica.

Il 2021 ha segnato il venticinquesimo anniversario dell’uscita del brano Wannabe che ha dato vita a un fenomeno mediatico senza precedenti. Poco fa il celebre brand di giochi ha annunciato l’arrivo di un set BrickHeadz delle cinque celebri componenti: Baby Spice , Ginger Spice , Sporty Spice , Posh Spice e Scary Spice . Il post ha immediatamente entusiasmato i fan del gruppo tanto da contare al momento più di 100.000 like .

approfondimento

Spice Girls ieri e oggi, le foto di come sono cambiate negli anni

Come visibile dall’immagine promozionale, le raffigurazioni presentano dettagli iconici delle cantanti: dal vestito nero di Victoria ai codini di Emma passando per la tuta a stampa animalier di Mel B, l’outfit sportivo di Mel C e il vestito con la bandiera del Regno Unito indossato da Geri Halliwell. Al momento nessuna conferma ufficiale sulla data di distribuzione del prodotto.