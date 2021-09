Spice Girls, in arrivo una collezione per i 25 anni dell'album

Baby Spice, Posh Spice, Sporty Spice, Ginger Spice e Scary Spice sono pronte per festeggiare l’importante anniversario

Nelle scorse ore la girl band ha annunciato l’uscita di una collezione in edizione limitata per festeggiare l’importante anniversario; la notizia è stata svelata attraverso un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale.

Venticinque anni dall’iconico album di debutto che ha cambiato per sempre la storia della musica. È il 19 settembre 1996 quando Emma , Geri , Mel B , Victoria e Mel C pubblicano il disco che avrebbe rivoluzionato il pop.

Baby Spice, Posh Spice, Sporty Spice, Ginger Spice e Scary Spice hanno deciso di fare un regalo ai fan pubblicando un’edizione limitata dell'album Spice in vinilie, cassette e in un doppio CD contenente brani e demo mai ascoltati prima.

Da oltre due decenni le Spice Girls ( FOTO ) dominano incontrastate la scena discografica mondiale, dal successo in classifica alla celebre pellicola fino al tour che le ha viste protagoniste nel 2019.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Melanie C a Rolling Stone: "Fortuna che non c’erano i social"

approfondimento

Spice Girls, Times Square dedica un billboard alla girl band

Le cinque ragazze hanno condiviso un frammento dell'esibizione dichiarando: “Che onore chiudere le Olimpiadi di Londra del 2012, in questa giornata di nove anni fa, con una delle nostre performance preferite. Per quanto riguarda i Giochi Olimpici, congratulazioni alla squadra inglese per tutti gli incredibili successi di Tokyo 2020”.