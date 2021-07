Spice Girls, Times Square dedica un billboard alla girl band

In occasione di tale importante avvertimento, Times Square ha celebrato Wanna Be con un billboard dedicato al brano.

Venticinque anni e non sentirli. Giovedì 8 luglio Emma , Geri , Victoria , Mel B e Mel C hanno festeggiato l’importante anniversario della canzone di una girl band più venduta di sempre nella storia della musica.

Spice Girls, l’anniversario

Un singolo (FOTO) che non ha solamente lanciato la carriera delle Spice Girls trasformando le cinque ragazze in icone mondiali, Wanna Be è divenuto un vero e proprio inno del girl power influenzando la musica pop come forse mai accaduto.

Nelle scorse ore Baby Spice, Scary Spice, Posh Spice, Sporty Spice e Ginger Spice hanno condiviso un video celebrativo racchiudendo immagini delle loro esibizioni sulle note della canzone e frammenti del celebre videoclip girato il 19 aprile 1996 presso il Midland Grand Hotel di Londra.