Geri Halliwell, 20 anni fa usciva It’s Raining Men

È il 30 aprile 2001 quando Geri Halliwell ( FOTO ) pubblica la cover di uno dei brani più iconici della storia della musica, stiamo ovviamente parlando di It's Raining Men del duo The Weather Girls .

Scream If You Wanna Go Faster è il titolo del secondo album da solista della popstar britannica che scelse come singolo apripista proprio It's Raining Men.

Geri Halliwell, il successo

Dopo la decisione di mettere in pausa il suo percorso artistico con Emma, Victoria, Mel C e Mel B, Geri Halliwell si è concentrata sulla sua carriera da solista riscuotendo ottimi consensi, tra i suoi brani più amati spiccano Mi Chico Latino, Lift Me Up, Ride It e Look At Me.