Spice Girls, Mel C si esibisce con l’iconica Too Much

Mel C sul suo profilo Instagram: "Le Spice Girls hanno così tate canzoni incredibili e una di queste è Too Much!"

Estratto come secondo singolo dall’album Spiceword, Too Much è uno dei brani più amati e popolari della girl band che ha influenzato la storia della musica. Poche ore fa Sporty Spice ha regalato al pubblico un’esibizione in versione acustica proprio sulle note della canzone.

Spice Girls: il video di Mel C approfondimento Spice Girls, Mel C lancia il nuovo singolo Into You È il 15 dicembre 1997 quando Emma, Geri (FOTO), Victoria, Mel C e Mel B lanciano il brano. Too Much conquista immediatamente la vetta della chart britannica rimanendo sul gradino più alto del podio per ben due settimane consecutive consegnando così al gruppo la sesta prima posizione. La canzone riscuote un successo straordinario anche a livello internazionale entrando nella TOP10 della prestigiosa US Billboard Hot100 e conquistando numerose certificazioni, tra queste un disco di platino nel Regno unito e un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di 600.000 copie.